"Veel mõne aasta eest arutati tõsimeeli, kas on jõukohane tõsta maksuvaba tulu kümne või viieteistkümne euro võrra aastas," rääkis Keskerakonna juht ja peaminister Jüri Ratas erakonna volikogul, et kui Reformierakonna siht oli käesolevaks aastaks 190 eurot, siis Keskerakonna juhitud valitsus tõstis tulumaksuvaba miinimumi viiesaja euroni, suurendades sadade tuhandete inimeste sissetulekuid. "Kindlasti ei ole meile vastuvõetav ühiskonda lõhestav poliitika ning haridusmaastiku hoogtöö korras ümberkorraldamine. Toetame õiglast, tasakaalukat ning kogu ühiskonda edasi viivat poliitikat."

"Veel mõne aasta eest arutati tõsimeeli, kas on jõukohane tõsta maksuvaba tulu kümne või viieteistkümne euro võrra aastas," rääkis Keskerakonna juht ja peaminister Jüri Ratas erakonna volikogul, et kui Reformierakonna siht oli käesolevaks aastaks 190 eurot, siis Keskerakonna juhitud valitsus tõstis tulumaksuvaba miinimumi viiesaja euroni, suurendades sadade tuhandete inimeste sissetulekuid. "Kindlasti ei ole meile vastuvõetav ühiskonda lõhestav poliitika ning haridusmaastiku hoogtöö korras ümberkorraldamine. Toetame õiglast, tasakaalukat ning kogu ühiskonda edasi viivat poliitikat."

Keskerakonna esimees Jüri Ratas tõi erakonna volikogu kõnes välja, et õhus on tugevat valimiste hõngu ning sisulist debatti ei tohi asendada lahmivad lubadused ja provokatsioonid.

Ratas alustas, et Keskerakonna juhitud valitsus on tänaseks riiki juhtinud kauem, kui on ametis püsinud enamik valitsusi – 676 päeva. Vähem kui kahe aastaga on tehtud otsuseid, mida enam kui 17 aasta jooksul peeti võimatuks. "Veel mõne aasta eest arutati tõsimeeli, kas on jõukohane tõsta maksuvaba tulu kümne või viieteistkümne euro võrra aastas," tõi Ratas näite, et kui Reformierakonna siht oli käesolevaks aastaks 190 eurot, siis Keskerakonna juhitud valitsus tõstis tulumaksuvaba miinimumi viiesaja euroni, suurendades sadade tuhandete inimeste sissetulekuid.

Jõukatele kinki ei peaks tegema

Peaminister tõdes, et isegi Reformierakond lubab täna tulumaksuvaba miinimumi säilitada, kuid soovib teha suurima maksukingituse jõukamatele, mida Keskerakond kindlasti ei toeta. "Meie taotleme, et igast maksumuudatusest võidaks ühiskonna vaikiv enamus, mitte häälekas vähemus," rõhutas ta.

Ma väga loodan, et eesmärk pole kaotada riiklikku pensioni ja ravikindlustust.

Ratase hinnangul ei tohi juubelit tähistavale Eestile pakkuda lahmivat, vaid sisulist ja tulevikku vaatavat debatti, kus arutelu alla kuuluvad parem maksusüsteem, majanduspoliitika, jätkusuutlik tervishoid ning korruptsiooni, alkoholismi ja perevägivalla väljajuurimine. "Kui mõni erakond soovib hoopis sotsiaalmaksu kaotada, siis tuleb see selgelt välja öelda ja põhjendada, milliste maksutõusudega korvatakse 3,2 miljardit eurot," viitas Ratas Kaja Kallase öeldule. "Ma väga loodan, et eesmärk pole kaotada riiklikku pensioni ja ravikindlustust. See oleks üdini vastutustundetu samm ning tähendaks solidaarse ühiskonnakorralduse lõppu."

Valimiseelne õhkkond on närviline

Ta lisas, et õhus on tugevat eelseisvate valimiste hõngu ning kutsus ülesse mitte alluma reitingute tõttu närviliseks muutuvate konkurentide provokatsioonidele ega laskma valimisdebatti kiskuda rahvusküsimusele. "Meie argumentidest on vähe kasu, kui vastaspool manipuleerib inimeste emotsioonide ja hirmudega. Oleme korduvalt näinud, kui kaugele on vastutustundetud poliitikud valmis häälte nimel minema," tõdes ta.

Ratas ütles, et valimiste põhiline vastasseis on üha selgem: kas soovitakse näha hooliva ja õiglase riigi ülesehitamist või valitakse parempööre, kus võimule tulevad erakonnad, kes jaotavad inimesi õigeteks ja valedeks. "Ma olen väga tänulik, et Keskerakonna tööd Eestimaa elu edasiviimisel on väärtustatud toetusuuringutes ning meiega on hiljuti liitunud Janek Mäggi, Kaido Höövelson ja Jaan Õunapuu. See kõik näitab, et oleme õigel teel," kinnitas peaminister.

Keskerakonna esimehe Jüri Ratase kinnitusel läheb erakond valimistele kaitsma seni saavutatut ning küsima praegusest suuremat mandaati uute ideede elluviimiseks.

Toetab kaasavat eelarvet

Ratase sõnul soovib Keskerakond tuua Eestimaa inimesed senisest enam reaalselt riigijuhtimise juurde, seadustada presidendi otsevalimised ning laiendada rahvaalgatuse ja rahvahääletuse võimalusi. "Samuti võiksime järgmisel valitsusperioodil rakendada kaasava eelarve printsiipi ehk lasta inimestel ise otsustada teatud summade üle riigieelarves," leidis erakonna juht, et rahva otsuseid tuleb toetada ka siis, kui need Keskerakonna vaadetega alati ei ühti.

"Just seetõttu olen ametisse astumisest peale öelnud, et ma ei ole ainult Keskerakonna valijate peaminister. Minu eesmärk on olla peaminister kõigile Eestimaa inimestele sõltumata nende erakondlikust eelistusest. Peaminister igale Reformierakonna, Isamaa ja Vabaerakonna valijale, igale EKRE toetajale või sotsiaaldemokraatliku maailmavaate kandjale."

Meie punased jooned ei jookse mööda erakondi või isikuid.

Ratas sõnas erakonna volikogu ees peetud kõnes, et kuigi viimased kuud on toonud vastastikkuseid välistamisi ja punaseid jooni, moodustab Keskerakond võidu korral valitsuse erakondadega, kellega saab kõige enam oma programmi ja lubadusi ellu viia. "Meie punased jooned ei jookse mööda erakondi või isikuid, vaid lähtuvad Keskerakonna maailmavaatelistest seisukohtadest," rõhutas ta.

Poliitika ei tohi ühiskonda lõhestada

Ratas kinnitas, et Keskerakond ei ole nõus tervishoiu hiiliva erastamisega ega luba ellu viia maksumuudatusi, millest võidab vaid jõukam osa ühiskonnast. "Kindlasti ei ole meile vastuvõetav ühiskonda lõhestav poliitika ning haridusmaastiku hoogtöö korras ümberkorraldamine. Toetame õiglast, tasakaalukat ning kogu ühiskonda edasi viivat poliitikat," rääkis erakonna esimees. Jüri Ratase sõnul minnakse valimistele kaitsma solidaarse tervishoiu lisarahastamist ning tugevat regionaal- ja maaelupoliitikat, aga ka õpetajate, kultuuritöötajate, IT-spetsialistide, veterinaaride ning sotsiaalhoolekande sektori ja siseturvalisuse valdkonna töötajate palgatõuse.

Kuigi terviklikku valimisplatvormi esitletakse jaanuaris, tõi Ratas erakonna oluliste eesmärkidena välja erakorralise vanaduspensioni tõusu, koduhoolduse või hooldekodu koha tagamise igale abi vajavale eakale, lapsetoetuste kasvu saja euroni ja omafinantseeringuta kodulaenu noortele peredele. "Samuti taotleme põhimaanteede neljarajaliseks ehitamist laenuraha toel. Vastasel korral neist ainult räägitakse veel järgmised kakskümmend seitse aastat," lisas Ratas. Hinnatõusu pidurdamiseks ning konkurentsivõime tõstmiseks soovib Keskerakond langetada kütuse- ja elektriaktsiisi. Alkoholiaktsiisile lubas peaminister maksurahu.