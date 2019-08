"Meie valitsusel on nii nägemus kui ka koostöösoov, et tagada Eestile parim olevik, tulevik ja maine," ütles peaminister Jüri Ratas, kelle sõnul valitsus on otsustanud käivitada üle-eestilise digiregistratuuri, elektrifitseerida raudtee ja suurendada elektrirongide arvu, panustada tõsisemalt lähisuhtevägivalla ennetamisse ja teinud palju muud.

Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Isamaa erakonna valitsusel möödus täna tööle asumisest sada päeva.

"Valitsuse osapooltele sisse- ja kokku elamiseks mõeldud aeg pakkus rohkelt väljakutseid. Valdav osa neist taandus asjalikele aruteludele ja edasiviivatele otsustele. Kahjuks leidsid suuremat kõlapinda mõned avaldused, mis tegid halba meile ja Eestile. Samas näitasid kõik väljakutsed, et käes on sotsiaalse poliitika aeg. See tähendab, et valitsuse iga otsuse eesmärk peab olema tasakaalus ühiskond," ütles Ratas.

Neljapäeval võtab valitsus seni tehtu kokku, et alustatut jätkata. "Meie valitsusel on nii nägemus kui ka koostöösoov, et tagada Eestile parim olevik, tulevik ja maine," kinnitas Ratas.

Saja esimese päeva jooksul on tehtud hulganisti edasiviivaid otsuseid ja alustatud asjalikke arutelusid.

"Need päevad on olnud tegusad. Me oleme töötanud ühtse meeskonnana ühise eesmärgi nimel - parandada inimeste sotsiaalset ja igapäevaelu ning vormida Eesti head tulevikku," rääkis Ratas valitsusliidu 100 päeva möödumisest.

"See koalitsioon on saanud päris palju kriitikat ühiskonnas. Ma arvan jätkuvalt Eesti poliitikas ja ühiskonnas, et oleme parlamentaarne riik. Minu soov on see, et täna, homme või ülehomme on riigikogus erakonnad, kes kõik saavad olla ühel hetkel opositsioonis ja teisel koalitsioonis," rääkis Ratas, et see ongi Eesti sidusale ühiskonnale kõige tähtsam.

Valitsus peab tegutsema ja vastutust kandma, seisma Eesti inimeste ja maa eest.

"See, et nüüd 100 päeva sai täis, ei tähenda, et ülejäänud 1306 päeva ei mängi rolli," rõhutas Ratas, et 100 päeva oli vaid valitsusliidu algus. "Valitsus on 100 päeva jooksul teinud olulisi otsuseid. Valitsustasandil pole me kunagi niivõrd tõsiselt arutanud kliimapoliitikat," rääkis Ratas 100 päeva edukusest.

Samuti on võetud vastu otsus uute elektrirongide soetamiseks, alkoholiaktsiisi langetamiseks, digiregistratuurile üleminekuks ja lähisuhtevägivalla ennetamiseks.

"2019. aasta kevad on kindlasti olnud raske. Ma ütlen aitäh nii EKRE-le kui ka Isamaale, et suutsime siit edasi minna. Oluline on, et julgeksime vaadata suurelt tulevikku ka teistes keerulistes küsimustes," rääkis Ratas, et mitmed otsused seisavad veel ees, näiteks teise pensionisamba reform ja elektri tootmine. "Koostöötahe töistel nõupidamistel on koalitsioonil olemas."

EKRE valitsusliidust ei kao

Palju on olnud praeguse valitsusliidu kohta arvamusi, et tuleks moodustada uus koalitsiooni ilma EKRE-ta. "Põhiseadus ütleb, et me oleme parlamentaarne riik. See on olnud kindlasti üks minu soove 100 päeva jooksul, et kedagi ei tõstetaks jõuga kõrvale," märkis Ratas, et opositsioonist koalitsiooni tulla ongi alguses keeruline.

"Isamaa vaates võib anda valitsusele hindeks viis miinus – miinus, sest mõni säuts oleks võinud olemata olla," vihjas Reinsalu. "See, et suutsime nii suure surve all valitsuse kokku panna, tähendab, et see on väga tugev platvorm."

"Meil ongi kolm erinevat erakonda ja see on ka valitsuse kõige suurem tugevus - me oleme väga laiapõhiline valitsus erinevate valijatega," lisas Helme, et valitsuse sissetöötamine nõuabki nukkide lihvimist.

Jüri on suurepärane juht

"Jüri on suurepärane meeskonnamängija ja meeskonna juhtija," rääkis Helme, et ka EKRE on valitsusliidu 100 päevaga rahul. "Kui vaatasime 100 päeva kava, siis on juba täidetud konkreetseid ülesandeid, kuid osa otsused saavad tehtud juba tulevate nädalate jooksul," tõi Helme näiteks teise pensionisamba reformi. "Sisuliselt oleme graafikus, kas see mahub 100 või 106 päeva sisse, ei muuda selle sisu."

Mina ei mäleta, et ühelgi teisel valitsusel oleks nii karmilt tegemisi hinnatud.

"Alkoholiaktsiisi langetus näitas seda, et oleme võimelised kiiresti tegutsema, et oleme võimelised varem tehtud vigu parandama õigete lahendustega," tõdes Helme.

Helme selgitas ka kuuldusi, justkui oleks siseminister Mart Helme kadunud. "Mina tean, et Mart on alati puhanud augustis, sest siis ei ole putukaid," kinnitas Helme, lisades, et ka siseministeeriumist tulevad lähinädalatel avalikkuse ette suured otsused.

"See, kuidas meedia kajastab valitsuse tööd ja see, kuidas valitsus töötab oma siseruumides, on täiesti üksteisest lahusolevad maailmad," nentis Helme, et seda on kurb tunnistada. "Viimastel nädalatel on palju kajastatud seda, kuidas valitsusliit on lagunemas, aga mina seda tõepoolest küll ei näe."

Erakorralise pensionitõusu eest Helme pea

"Me oleme kokku leppinud, et teise samba vabatahtlikuks muutmise viime läbi. See, mida inimesed siis teevad, paljud kasutavad võimalust raha välja võtta või jätkavad maksmist, neid uuringuid alles tehakse," rääkis Ratas.

Kui valitsus lõpeb ilma erakorralise pensionitõusuta, on valitsus jäänud võlgu.

"Kui valitsus lõpeb ilma erakorralise pensionitõusuta, on valitsus jäänud võlgu. Ma luban panna oma pea pakule, et selle teeme ära," lubas Helme valitsusliidu nimel.

"Teise pensionisambaga reformiga oleme teinud praeguseks ära tohutu töö. Ma ei tahaks öelda, kas ta tuleb kahes või ühes tükis, loomulikult on eesmärk see selguse mõttes teha ära korraga," rääkis Helme pensionireformi arengust. "Pensionireform on nii rahalises, majanduslikus kui ka sotsiaalses mõttes väga suur tükk. Me oleme sellega graafikus nii sisuliselt kui ajaliselt ja tulemusele väga lähedal."

Raha ei takista lubaduste täitmist

Riigieelarves on üle 12 miljardi euro. "Soove on tõenäoliselt rohkem kui raha seda täita jõuab. Küsimus on prioriteetides ehk selles, kas meil on poliitilist tahet raha suunata sinna, mis on koalitsioonileppes ja kas meil on poliitilist närvi tõmmata kulutusi kokku," selgitas Helme.

Lisaks prioriteetide seadmisele on oluline tegur muudatuse läbiviimisel aeg. "Inimesed küsivad, et miks te kõike kohe ära ei tee. Ilma igasuguste reservatsioonideta liigume lubaduste täitmiste kursil, järgmisteks valimisteks on need täidetud," selgitas Helme, et normaalne riigi valitsemine võtabki aega.

"Me suutsime eelarve nelja aasta perspektiivis tasakaalustada maksude kehtestamist vältides," lisas Reinsalu, et eelarveliselt oli erakondadel lisaks lubadustele täita ka miinused riigieelarves.

Keegi pole pidanud kellegi pärast vabandama

"Kui poliitik ütleb välja oma arvamuse, on see tema arvamus, seda ei saa panna võrdusmärgiga, et see on vabandus," selgitas Ratas, et keegi ei vabanda, vaid öeldakse välja oma poliitiline seisukoht ja põhimõte. "Meeleavaldajate osas olen 100% päri sellega, et Eesti on vaba demokraatlik ühiskond ja inimesed peavadki saama oma arvamust avaldada."

Siiski juhtis Ratas tähelepanu sellele, et meie riigis on kehtinud põhimõte, et musta pesu pestakse sees, mitte ei minda välja puhastama. "Igas ühiskonnas sees on mured ja probleemid, aga seda peaks minu meelest sees parandama," rääkis Ratas meeleavaldajatest, kes vabandavad turistide ees Eesti valitsusliidu pärast.

"Mina ei näe vabandamiste mustrit ja põhjust, et keegi kellegi pärast peaks vabandama," tõdes ka Helme. "Üldiselt saab vabandada asjade pärast, mida sa ise oled teinud, mitte keegi teine."

Saja päeva tegevuste lõplik ülevaade valmib reedeks ning selle leiab valitsuse kodulehelt rubriigist "eesmärgid ja tegevused": https://www.valitsus.ee/et/eesmargid-ja-tegevused.