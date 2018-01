VIDEO! Reet Linna: kui me üksteist armastame, siis on kergem elada

"Aasta lõpp oli päris kiire ja otsustasin, et võtan aja täiesti maha ja olin kodus. Lapsed läksid ära oma pidusid pidama. Olin täiesti üksinda - teadlikult, et lihtsalt puhata," ütles Haabersti Sotsiaalkeskuse kontserdi laulja ja teleajakirjanik Reet Linna.

"Kõigepealt ma soovin kõigile head uut aastat. Selles aastas võiks olla rahu, heatahtlikkust, hoolivust hästi palju. Et meie märkaksime neid, kes meie kõrval on. Ja muidugi soovin armastust, sest see on kõige tähtsam minu jaoks. Kui me üksteist armastame, siis on kergem elada ka. See ongi põhiline soov, mida ma sooviksin kõikidele inimestele, nii noortele kui vanadele. Aasta lõpp oli päris kiire ja mina otsustasin, et võtan aja täiesti maha ja olin kodus. Lapsed läksid ära oma pidusid pidama. Olin täiesti üksinda teadlikult, et lihtsalt puhata. Ja olen väga rahul sellega," sõnas Reet Linna.



Pikemalt vaata videost.