VIDEO! Reidi teele istutatud taimestik on kenasti kasvama läinud

Reidi teele valitud taimede puhul lähtuti mereäärsest asukohast. Nende istutamine algas mullu juulis, mil õhusooja oli üle 30 kraadi, mis istikutele tähendas stressi.

"Nad olid konteinerites üksteise peale pakituna. Peale seda sattusid nad kohe kuumusesse, sest muld ise oli kuum. Mul on hea meel tõdeda, et Reidi tee ehitaja võttis taimehooldust väga tõsiselt ehk ta sai aru, mida tähendab kastmine," selgitas Järve. "Peale seda tuli nädalate pikkune külm periood, mil kõik ehmatasid ära," lisas Järve, et hoolimata sellest on taimed väga hästi vastu pidanud.

Stressis olevaid puid ja põõsaid võib Järve hinnangul olla 200 kuni 300 ringis, kuid sellest ei maksa heituda, sest neil on elu sees.

"Need mõtted, mida me juba projekteerides haljastuse osas mõtlesime, see läheb järgmine aasta veelgi ilusamaks ja ägedamaks," rääkis Järve. "Kuigi roomava sõstra sügisvärv, mis on sõiduteede vaheribadele istutatud, võib ära ehmatada, et taimega on halvasti, on temaga tegelikult kõik väga normaalne."