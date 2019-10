"Me ei saa pidada normaalseks olukorda, kus meie lapsed on sunnitud oma kooliteel igapäevaselt kokku puutuma alkoholikauplustega. See jätab nendesse jälje, mis võib hakata nende tulevikku hiljem negatiivselt mõjutama," nentis Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.

Riibe tutvustas täna linnaosakogu koosolekul Tallinnas planeeritavaid alkoholimüügipiiranguid. Kristiine linnaosakogu toetas tänasel istungil täiendavate alkoholimüügi piirangute kehtestamist Tallinna linnas.

"Oleme seisukohal, et turvalise, parema ja rahulikuma linnakeskkonna ning linlaste tervise huvides on vajalik kehtestada senisest suuremaid piiranguid alkoholimüügile. Me ei saa pidada normaalseks olukorda, kus meie noored ja lapsed on sunnitud oma kooliteel igapäevaselt kokku puutuma alkoholitarvitajate ja alkoholikauplustega. See jätab nendesse jälje, mida me ei soovi ja mis võib hakata nende tulevikku hiljem negatiivselt mõjutama. Küsimus on selles, milliseid väärtuseid toetame ja edendame. Kristiine elanikud ootavad ülelinnaliste piirangute kehtestamist," ütles Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.

"Meelelahutusasutuste lahtioleku aegadega seotud probleemid ei ole kitsalt ainult Kesklinna mure, vaid ka Kristiines on vähemalt kaks ööpäevaringselt avatud baari, mille osas on laekunud ohtralt kaebuseid. Müügipiirangutega on seotud ka mõned asjaolud, millele idee vastased ei ole seni tähelepanu pööranud: esiteks, tunni või paari võrra varem alkoholimüügi lõpetamine küll pisut vähendab käivet, kuid sellega väheneb ka klientide poolt põhjustatud kahju, ja teiseks, baari klientide seisukohalt on parem pidutseda kohas, kus on tore ja turvaline."

Riibe lisas, et ka paljud meelelahutuskohtades esinevad artistid on avalikult kurtnud, et nende lavale astumise aeg on nihkunud ebamõistlikult kaugele varahommikusse ja võimalik, et need piirangud parandavad ka seda probleemi. "Kui üle linna kehtivad alkoholimüügile ühtsed alused ja piirangud, siis ei teki öisel ajal elurajoonides asuvatesse keldribaaridesse kogunevaid alkoholi kuritarvitavaid seltskondi," selgitas Riibe.

Tallinnal on kavas lubada alkoholimüük meelelahutusasutustes tööpäevadele eelnevatel öödel kella 02.00-ni ja puhkepäevadele eelnevatel öödel kella 03.00-ni. Lisaks on kavas piirata alkoholimüügile spetsialiseerunud kauplustel tegutsemisluba lasteasutustest praeguse 50 meetri asemel 150 meetri kaugusel.