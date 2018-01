Tallinna Televisiooni aastavahetussaates "Soovime head" oli produtsent Monika Kuzmina jutukaaslaseks naine, kellel on 30 aastat kaitseväe kogemust, kes võitis 2016. aastal Eesti selgeltnägijate tuleproovi ja kes 2018. aastaks ennustab inimestele armastust ja rõõmu – ja see naine on šamaan Anu Pahka.

Monika esimeseks küsimuseks oligi see, et kas tõesti on ilus aasta tulemas? Anu vastas, et usk on kõige tähtsam ja inimeste jaoks on ilus aasta tulemas, kui nad ise sellesse usuvad. "Inimene peab uskuma, et järgmine aasta on tema jaoks kõige ilusam, täis meeldivaid kogemusi ja inimesi, et eesmärgid täituvad ja kõrval on inimesed, kes aitavad neil täituda," selgitas külaline. Monika lisas omalt poolt, et unistamine on oluline ja kui unistused kirja panna, siis tema kogemuste järgi lähevad need ka täide.

Anu täpsustas, et tavaliselt me unistame oma mõtetes, aga et Universum meie soove kuuleks, tuleb need kirja panna ja siis ette lugeda, häälega välja öelda. "Kui me mõtleme oma unistusi, jäävad need mõtetesse kinni, aga kui ütleme need ausalt ja otsekoheselt välja, hakkavad unistused täituma," seletas šamaan. "Soovides peame me teadma, mida me täpselt tahame, sest mida täpsem on soov, seda paremini Universum seda kuuleb ja seda kiiremini see täide läheb!"

Käesolevaks aastaks soovis Anu kogu Eestile armastust ja meelde jätmist, et Eesti on vaid üks. "Kõik me oleme siin sündinud ja need, kes siit välja lahkuvad, tulevad tagasi, sest vaid siin saavad nad õnnelikud olla – selle jaoks nad ongi just siin, Eestis sündinud," võtab ta kokku.