VIDEO: Sellest nädalast alates saavad inimesed uued ID-kaardid

Detsembri algusest taotluse esitanud inimestele väljastatakse sel nädalal esimesed uue tootja ID-kaardid. Uutel kaartidel on senisest erinev kujundus, turvaelemendid ja kiip. Esimesed uues formaadis kiirdokumendid ja Digi-IDd on kasutuses juba eelmisest nädalast.

Kõigile inimestele, kes alates 3. detsembrist esitasid taotluse kas ID-kaardi, elamisloakaardi, digi-ID või kiirdokumendi saamiseks, väljastab PPA uue kujunduse ja funktsionaalsusega dokumendi. Enne detsembri algust esitatud taotluste alusel väljastatakse veel senise lepingupartneri toodetud kaarte. Kõik siiani väljastatud dokumendid kehtivad edasi kuni dokumendil märgitud kehtivusaja lõpuni ning neid välja vahetama ei pea.

PPA identiteedi ja staatuste büroo nõunik-ekspert Kaija Kirchi sõnul jäävad kahe erineva kujundusega kaardid kasutusele kuni viimase vanas formaadis dokumendi aegumiseni 2023. aastal. "Uue kaardi väljastamisega ei muutu taotlemistingimused ega väljastamise tähtajad ning esimeste uute kaartide tootmine on siiani hästi sujunud. Küll tuleb taotlejatel pöörata rohkem tähelepanu dokumendi foto nõuetele, sest uue turvaelemendina kasutame ID-kaardil värvilist fotot. Seetõttu soovitame teha foto PPA teeninduses kohapeal või fotograafi juures,“ rääkis Kirch.

Kuna uue kaardi kiibil on palju uusi tehnilisi nüansse, on e-teenuste ja süsteemide omanikel tulnud enda süsteeme oluliselt arendada. "Tänane seis on võrreldes paarinädala tagusega palju parem. Kõige enam kasutatavad e-teenused on sellest või järgmisest nädalast valmis uut kaarti toetama, samuti on arendustega valmis suuremate riigiasutuste infosüsteemid,“ toonitas RIA elektroonilise identiteedi valdkonna juht Margus Arm.



Uue ID-kaardi elektrooniliseks kasutamiseks, eeskätt dokumentide digitaalseks allkirjastamiseks, tuleb kasutada uusimat tarkvara. "Täiendatud versioon DigiDoc4 Kliendist tuleb ID-kaardi veebilehelt www.id.ee arvutisse alla laadida ning järgida edasisi juhendeid,“ märkis Arm.

Kirch rõhutab, et inimesed hoiaksid digitaalseks isikutuvastuseks vajalikke PINkoode kindlas kohas ja jätaksid alles dokumendiga koos väljastatava PIN-ümbriku. "Iga kuu vajab pea 4000 inimest uusi ID-kaardi PIN-koode, sest on need kas unustanud või kaotanud. Arvestades, et aasta alguses on ees valimised ja tuludeklaratsioonide esitamise periood, tasub juba praegu üle kontrollida, kas e-teenuste kasutamiseks vajalikud koodid on olemas,“ ütles ta.

Keskmiselt väljastab PPA igas kuus üle 20 000 ID-kaardi, elamisloakaardi ja digi-ID. Taotletud dokumente hoitakse teeninduses kuni kuus kuud ning kui inimene poole aasta jooksul sellele järele ei tule, siis dokument hävitatakse ning tuleb uuesti esitada taotlus ja tasuda riigilõiv.