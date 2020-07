VIDEO! Stroomi rannas sõelub liiva Ameerikast pärist masin

"Liiva puhtus on üks ranna aluseid. Kui rand on puhas, siis inimesed tulevad siia meeleldi," rääkis Põhja-Tallinna linnaosavanem Peeter Järvelaid. "Me ei ole maha matnud plaani, et Stroomi rand võiks ka Sinilipu saada."

Stroomi randa jõudnud liivapuhastusmasinat oodati kaua. Nüüd on see kohal ja ka testsõidud on tehtud.

Praegu töötab masin tihti, sest käib veel tema häälestamine. Puhastamised toimuvad ainult öötundidel, et rannarahvast mitte häirida. "Sissejuhataval perioodil töötame maksimaalselt, et kogu rannaala teha tagantjärgi puhtaks ja siis läheb masin teisele rutiinile suve teisel poolel, sest kui suur töö on tehtud, tuleb välja sõeluda igapäevane prügi," selgitas Järvelaid.

"Selle masinaga on võimalik sõeluda kuni 20 cm liiva," kinnitas Krausberg Eesti välitööde juht Velor Paas.

Siiani on liivapuhastusmasina saagiks olnud vaid prügi ja mõned eurod.