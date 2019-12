VIDEO! Sulgemisohtu sattunud apteegid panid uksed kinni

"Kindlasti on tegemist kahetsusväärse juhtumisega, konkurentsiseaduse mõistes libedal jääl kõndimisega. Kokkulepitud tegevus on igat pidi taunitav," ütles konkurentsiameti peadirektor Märt Ots.

"Kuna poliitikud on andnud sõnumi, et Eestis piisab 200 apteegist ja 300 apteeki võib sulgeda, ilma, et sellest apteegiteenus ja ravimite kättesaadavus kannataks, siis on nad sellega vastutuse endale võtnud," selgitas Eesti Apteekide Ühenduse juht Timo Danilov. Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on apteekide sulgemine äärmiselt kahetsusväärne, konkurentsiameti peadirektor Märt Otsa sõnul on apteegid libedal jääl.

Eesti Apteekide Ühendusse kuuluvad Apotheka, Benu, Euroapteek ja Südameapteek sulgevad apteegireformi negatiivsete mõjude teadvustamiseks täna kell 14 oma apteekide uksed.

"Tänased apteegipidajad leiavad vastupidiselt - riik ei tohi enam kui pooli Eesti apteeke kinni panna, selle all kannataks patsiendid," ütles Danilov.

Danilovi sõnul ei vasta tõele jutud, et apteegireform kaotab apteegid ainult linnadest ja et maapiirkondades on juba proviisoritest ettevõtjatele kuuluvad apteegid.

"Täna hommikuse seisuga on maapiirkondades 56 reformi nõuetele mittevastavat apteeki, koos alla 4000 elanikuga asulatega on selliseid apteeke 74. Reform jõuab täna kohale näiteks Paldiskisse, Otepääle, Tõrva, Kuusalusse, Valka, Lihulasse, Loksale, aga väga valusalt puudutab ka suuremaid linnu nagu Kohtla-Järve ja Narva," loetles ta. "Samuti on eksitav väide, et reform suuremaid linnu ei puuduta. Näiteks jääb peale reformi jõustumist Tallinna kesklinna alles vaid kaks apteeki."

Nn ketiapteegid jäävad suletuks kuni homseni. Erandiks on valveapteegid, mis teevad oma uksed lahti kell 20, sest erakorralises sulgemises mitteosalevad proviisoritest ettevõtjatele kuuluvad apteegid lõpetavad õhtul oma tööpäeva.

Benu apteegi juhi Kaidi Kelti sõnul on viis aastat tagasi ülepeakaela sündinud apteegireformil oluline mõju ka Eesti apteekritele, kes lähevad jõulupühadele vastu teadmises, et neid ootab töökohast ilma jäämine.

"Reformi eestvedajad on öelnud, et Eestisse võiks jääda 200-250 apteeki. Mida ei ole välja öeldud on see, et töökohti jääks sel juhul alles umbes 400-500 proviisorile. See tähendab, et töö kaotavad pooled tänased proviisorid, kellele lisanduvad veel farmatseudid ja teised töötajad," selgitas Kelt. Eesti neli apteegiketti annavad tööd üle 1100 proviisorile ja farmatseudile ning üldse kokku ligi 1500 inimesele.

Erakorralist sulgemist läbi viivad ettevõtted paluvad patsientidelt tänase ebamugavuse pärast vabandust, lootes, et nad mõistavad selle eesmärki ja vajalikkust ning fakti, et selline olukord saabub niikuinii 1. aprillil, kui regulatsioon ei muutu.

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on apteegikettide kolmapäevane apteegireformi protestiks apteekide sulgemine äärmiselt kahetsusväärne

Konkurentsiamet on seisukohal, et tegemist on äärmusliku meetmega. "Kindlasti on tegemist kahetsusväärse juhtumisega, konkurentsiseaduse mõistes libedal jääl kõndimisega. Kokkulepitud tegevus on igat pidi taunitav," ütles Ots pressikonverentsil.

Otsa sõnul on vajalik pidada debatti apteegireformi üle, kuid tegemist on äärmusliku meetmega ning sellist meedet kasutada ei tohiks.

Kiik kutsub turuosalisi lähtuma oma tegevustes inimeste huvidest. "Hea tava kõikide streikide puhul on etteteatamisperiood," märkis minister.

"Minu sügav kummardus kõigile proviisoritele, apteegiomanikele ja kõigile, kes on selle aktsiooni vastu sõna võtnud," sõnas Kiik. "Rahva tervis pole midagi, millega mängida, mida ohtu seada."

Samuti lisas Kiik, et proviisorite koja poolt on tulnud signaal, et nende liikmed on valmis kolmapäeval vajadusel pikemalt tööl olema.

"Pole mina näinud nii madalat viisi survestada valitsust. Väga kahetsusväärne päev," märkis minister.