VIDEO! SUURIM TURISMIVÄRAV! Tallinna Sadam avas uuenenud D-terminali

"Turismiäri on Eesti jaoks oluline äri ja Tallinna puhul võiks öelda täna, et see on üks suuremaid ärivaldkondi, mis mõjutab linna eelarvet," rääkis Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu Tallinna Sadama uuenenud D-terminali avamisel reedel. "Seepärast on meie jaoks sadamas toimuv üks suuremaid prioriteete."

Riisalu selgitas, et kõik turistid, kes Tallinna külastavad, tarbivad valdavalt teenusmajanduse ja majutusasutuste kaudu just seda, mida linna ettevõtetel on anda. "Milline võimekus on ühel mereväraval, on selles mõttes võtmeküsimus turismi arendamisel," leidis Riisalu. "Siia pääsemine on meie jaoks võti, selles katsume olla võimalikult operatiivsed ja paindlikud ning aidata, kuidas saame."

Linna huvi on, et sadam oleks turisti jaoks mugav ja kiire sisenemisvõimalus linna. "Mida rutem nad siit välja saavad ja linna peale jõuavad, seda parem," muigas Riisalu. Tallinna Sadam on tema hinnangul koos Lennujaamaga linna üks praemaid koostööpartnereid. "Tallinna Sadam on teinud ääretult palju, investeerinud korralikult ja koostöö linnaga on olnud suurepärane," kinnitas ta.

Lisaks turistidele on sadam pööranud oma näo järjest rohkem ka kohalike elanike poole ning mitmed uued arendused on suunatud just linna merele avamisele. "Kogu aeg on torisetud, et Tallinn ei ole merele avatud ka kohaliku inimese jaoks. Täna on selles suunas astutud ikka väga suurte sammudega ja linna merele avamine on läinud päris jõudsalt," rääkis Riisalu, viidates ka sadamas valmivale uuele kruiisiterminalile, mille galerii saab olema avatud lisaks reisijatele ka kõigile teistele linlastele.

Sadam loob sisuliselt uut linnaosa

Tallinna Sadama juhi Valdo Kalmu sõnul on D-terminal väga oluline objekt nii Eesti kui Tallinna linna jaoks, aga loomulikult ka Tallinna Sadama ja Tallinki jaoks. "Me peame uuenema, et olla kaasaegne, et meelitada siia külalisi mitte ainult Soomest, vaid ka paljudest teistest riikidest," rääkis Kalm, kelle kinnitusel on täielikult renoveeritud D-terminal väga kaasaegne hoone. "Seda mitmes mõttes. Tegemist on targa majaga, väga keskkonnasõbraliku ja efektiivse ehitisega. Ja loomulikult on tähtis see, et ta jälgib kaasaja teenindusnõudeid, me oleme osa klienditeekonnast, kliendikogemusest."

"Seadsime D-terminali uuendamisel oma eesmärgiks luua Tallinna ja Eesti külalistele ning ka siit laevale suunduvatele Eesti inimestele tänapäevane ja mugavusi pakkuv hoone - nüüdseks valminud terminalihoones on reisijate kasutuses märkimisväärselt suuremad oote- ja istumisalad, lisandunud on laste mänguväljak ning rohkem on ruumi kohvikutele ja kauplustele," lausus Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm.

Reisijamugavuse kõrval oli Valdo Kalmu sõnul D-terminali uuendamise juures prioriteediks säästlikkus - näiteks katab hoone energiavajaduse osaliselt päikeseelekter ning sisekliima juhtimine toimub välistemperatuurist sõltuvalt automaatselt. "Rõõmustav on veel ka see, et avame uue ja avara terminali ajal, mil näeme üha taastuvat reisihuvi Tallinna vastu - juulis ulatus Vanasadamat läbivate reisijate arv juba ligi pooleni mullusest mahust," lisas Kalm.

Sadamajuht leidis, et oluline on ka see, et D-terminal on osa kogu Vanasadama avamisest merele. "Mõnes mõttes me loome siia ju uut linnaosa. Koostöös linnaga vaatame me neid alasid terviklikult ja ma usun, et siia tekib selline keskkond, kus on mõnus kõikidel – nii klientidel, külalistel kui ka linnakodanikel". Lisaks äsja avatud uuenenud D-terminalile võeti Kalmu sõnul hiljuti maha pärg kruiisiterminali sarikatelt, juba käib terminale ühendava käib silla ehitus,peagi valmib uus parkimismaja. "Ja võin juba kinnitada, et alustame ka D-terminali esise loomist, kuhu tuleb park. Nii nagu Reidi teest sai Reidi park, kus on mõnus mitte ainult meie külalistel, vaid ka linnainimestel."

Kuus miljonit turisti aastas

Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene leidis, et uuenenud D-terminaliga sai Tallinna sadama kõige suurem turismivärav tänase Eesti vääriliseks. "Seda terminali läbib tavapärasel aastal umbes kuus miljonit turisti ehk siis kuuele miljonile turistile on see esimeseks tutvuseks Eestiga. Oleme väga õnnelikud, et see terminal on saanud väga väärikalt tehtud, see oli imeilus. Ja me lubame, et me kasutame seda väga hoolsalt," kinnitas Nõgene.

Tema sõnul läbib D-terminali aastas keskmiselt kaks korda rohkem turiste kui näiteks Tallinna lennujaama ja seetõttu on oluline, et ka nende inimeste esmane kokkupuude Tallinnaga oleks vähemalt sama meeldiv kui lennujaamas.

Reedel avati Eesti suurim mere- ja turismivärav - täielikult renoveeritud D-terminal. 1996. aastal avatud D-terminali läbib tava-aastatel üle kuue miljoni inimese ning terminal teenindab Tallinki Soome ja Rootsi liini reisijaid. Rekonstrueerimistööd algasid 2018. aasta suvel. 18,5 miljonit eurot maksnud ümberehitustööde käigus sai terminal uue ja kaasaegse välimuse ning hoone kogupind suurenes ligi kaks korda 14 000 ruutmeetrini.

D-terminali sisekujunduses on kasutatud kaasaegseid materjale, naturaalset puitu ja heledaid toone ning akendest avanevad vaated nii vanalinnale kui sadama-aladele. Esimesele ja teisele korrusele on paigaldatud kokku 3000 ruutmeetri ulatuses puidust ripplaed ning kolmandal korrusel on akustiline vildist ripplagi. Terminali väliskülge ilmestab klaasist ja metallvõrgust topeltfassaad.

Terminalihoone esimesel korrusel võtab reisijaid vastu aatrium ja kauplused, uudistada saab interaktiivset Eesti turismiatraktsioone tutvustavat seina. Teisele korrusele viivad kaldteed piletikassade ja check-in alale. Reisijate ootesaaliga terminali kolmandale korrusele paigaldatakse aasta lõpus ka avaliku ruumi kunstiteosena Eveli Variku taies "Päikese all".