VIDEO! Suvekontserdid pealinnas said hoo sisse

Veel üsna hiljuti kehtinud eriolukord harjutas inimesi osa saama virtuaalsetest muusika-teatri-, kunsti- ja spordielamustest. Nüüd on aga võimalus kontserte ja teatrietendusi elavas ettekandes nautida. Kontserdielu Tallinnas sai taas hoo sisse.

"Me oleme eesti kontserdiga juba mõnda aega tagasi otsustanud, et me ei hakka väikeste veebikontsertidega tegelema ehk alustasime suvise kontserdihooajaga esimesest juulist ning tulemas on päris palju kontserte," kinnitas Aav.

Hopneri maja inimesed otsustasid ära jäänud Vanalinna päevade asemel leida võimalusi põnevate vanalinna hoovide ja hoonete tutvustamiseks meeleolukate kontserdite abil. Alates 5. juulist kuni augusti keskpaigani saab sumedate suveõhtute kontserte nautida vanalinna erinevates paikades.

"Kui anti luba, et võime ikkagi teha midagi suvel, otsustasime ruttu teha suviseid kontserte, et natukenegi vanalinna kultuurielu juurde tekitada," nentis Kesklinna Vaba Aja Keskuse juhataja Anne Velt, et praegu on vanalinn veel inimestest hõre. "Inimene ei otsi ainult kohvikut ja istumiskohta, vaid tal peab olema ka see õige keskkond ja muu elu, mida kõrvalt vaadata või sellest osagi võtta."

Ametlikult sai suvekontserdi hooaeg avatud Hortus Musicuse eestvedamisel. Vanamuusika ansambel lõpetas oma neljakümne seitsmenda hooaja ning kontsert Taani kuninga aias oli kõigile tasuta. "Sealt edasi tulevad kontserdid Kadrioru lossi pargis läbi suve, neljapäeviti kell 19 õhtul kammer kontsertidega kuni 13. augustini välja," rääkis Aav.

Vabaõhukontserdid toimuvad mitmel pool mujalgi - seal hulgas Tallinna Lauluvaäljakul, Pirita Kloosri varemetes ning teistes tuntud paikades. Kuigi eelmüügi põhjal on praegu veel keeruline järeldusi teha, on korraldajad postiivselt meelestatud.

"Huvi on ja tuleb tagasi. Vanalinnas hetkel valitseva pildiga ei ole me harjunud, aga küll see tagasitee tuleb, see võtab lihtsalt natuke rohkem aega kui me algul arvasime," tõdes Velt.

Igal pool tuleb loomulikult järgida publiku turvalisust ning erinõuetest kinni pidamist.