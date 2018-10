VIDEO! TAAVI AAS: Eakate festival väärtustab vanemat põlvkonda

"Eakate festival on väga oluline sündmus, sest toob üheltpoolt päevakorda eakate mured aga teisalt annab võimaluse eakatel näha seda, kuidas oma vanadusepõlve veelgi paremini mööda saata," ütles Tallinna linnapea Taavi Aas.

Linnapea Taavi Aasa sõnul on eakate festival väga oluline sündmus, sest toob tähelepanu alla eakate mured ja probleemid.

Festivali raames pakutakse Aasa sõnul ka väärtuslikku teavet, mis aitab vanema põlvkonna inimesel veelgi paremini hakkama saada.

"Eakatel endil on festivali raames võimalik tutvuda erinevate võimalustega, mida neile pakutakse ja millest nad muidu teada ei saaks," ütles Aas.

Ka Tallinnal on Aasa sõnul festivalil olnud oluline osa, sest seal on saadud ka paremini tutvustada, milliseid teenuseid erinevates valdkondades pakutakse. "Me oleme eakatele saanud tutvustada näiteks elamutoetuse programmi, mis on küll alles uus, kuid, mis on jällegi üks lisateenus," selgitas Aas.