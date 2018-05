VIDEO! Tallinn ja Peking sõlmisid koostööleppe

Tallinna linnapea Taavi Aas ja Pekingilinnapea Chen Jining kirjutasid täna alla linnadevahelisele koostöölepingule. "Meie koostöö Pekingiga on jõudnud uuele tasandile," ütles Aas. Leping deklareerib vajadust teha koostööd eriti sellistes valdkondades nagu e-valitsemine, targa linna arendamine, linnahaljastus, jäätmemajandus, ühistransport ja energiasäästlikkus.

"Tänane koostööleping kujutab endast sümboolset sammu kõrgemale tasemele suhetes Pekingiga," ütles Aas lepingu allkirjastamise järel. "Juba ainuüks sellisel tasemel vastuvõtmine on positiivne areng. Nüüd tuleb hakata seda lepingut reaalse sisuga täitma."

Üheksapunktiline koostööleping deklareerib vajadust teha koostööd eriti sellistes valdkondades nagu e-valitsemine, targa linna arendamine, linnahaljastus, jäätmemajandus, ühistransport ja energiasäästlikkus. Pooled teevad koostööd ja toetavad turismi edendamist ning kultuurivahetust.

"Rääkisime linnapea Chen Jiningist sellest, et kaasaegsed infotehnoloogilised lahendused võimaldavad jõuda selleni, et mitte linlased ei pea infot otsima, vaid andmed jõuavad vastavalt vajadusele ise linlaseni ja rakendused hakkavad linlasrele vajalikku teavet ise pakkuma," rääkis Aas.

Koostöölepingus lubavad pooled aidata kaasa otsekontaktide loomisele ja koostöö arendamisele tehnoloogiaparkide, ettevõtete, kultuuriasutuste, haridusasutuste ja vabaühenduste vahel.

Linnapeade kohtumine kestis koos õhtusöögiga kaks tundi, juures viibis ka Eesti suursaadik Hiinas Marten Kokk. "Rääkisime linnapea Chen Jiningiga sellest, et kaasaegsed infotehnoloogilised lahendused võimaldavad jõuda selleni, et mitte linlased ei pea infot otsima, vaid andmed lasteaiakohtade või koerte mänguväljakute kohta jõuavad vastavalt vajadusele ise linlaseni ja rakendused hakkavad linlastele vajalikku teavet ise pakkuma," rääkis Aas.

Taavi Aasa sõnul pakuvad suhted 21 miljoni elanikuga Pekingiga tallinlastele uusi võimalusi ja kindlasti on nendes kontaktides omajagu silmi avavat. "Maailma raskuskese on hakanud Aasia poole kalduma ja Tallinna välissuhted peavad sellega arvestama," mainis Aas. "Mobiilimaksetega on hiinlased meil eest ära läinud, heitgaaside vähendamise alal reageerivad kiiremini kui eurooplased, seega on põhjust nende kogemustega tutvuda."

Aasa sõnul pakub visiit Hiina, mille käigus on külastatud nii Pekingit kui ka Chengdud, võimalusi tutvustada Eestit ja Tallinna nii õppimispaigana, turismisihtkohana kui sobiliku paigana ettevõtluseks. "Tallinn on olnud pildis nii konverentsil, saanud suure tähelepanu pressikonverentsil kui ka kõrgetasemelisi kohtumisi mõlema väga suure linna linnapeaga," ütles Aas.