VIDEO! Tallinn ootab avastama oma mitmekesisust

Suvi on aeg, mil armastatakse mööda Eestimaad ringi reisida, looduskauneid kohti ning õdusaid väikelinnu külastada. Näiteks Pärnu ja Haapsalu kõrval ei tasuks unustada ka Tallinnat, mis pakub ka suvel erinevaid vabaaja veetmise võimalusi ja ootab külla suvitajaid üle kogu Eesti.

"Tallinna süda on kindlasti Tallinna Vanalinn - see tuleks uuesti üle vaadata, sest seal on praegu ruumi ja võiks seda jälle endale tuttavaks teha," tõdes Oja.

Kuigi vanalinna võib pidada välisturistide seas üheks populaarseimaks paigaks kogu Tallinnas, siis kohalik noorus ja elu on koondunud Telliskivisse. Tänavatel kohatud inimesed soovitavad inimestel külastada lisaks vanalinnale ka Telliskivi ja Kalamaja.

Elanike arvult Tallinna väikseim linnaosa Pirita on kohalike seas palavalt armastatud. Seal asub Tallinna suurim liivane supelrand, Pirita kloostri varemed, Botaanikaaed ja Eesti kõrgeim ehitis Tallinna Teletorn. "Pirita on tuntud oma Teletorni poolest, kus on alati mõni põnev näitus, milleks praegu on geenitehnoloogia näitus. Lisaks saab seal end proovile panna servakõnniga," tutvustas Oja.

"Tegevust on nii merel, maal kui ka õhus. Suvisel ajal on võimalik laenutada paat ja harjutada jõe peal sõitu, külastada Teletorni, Tallinna Botaanikaaeda ja suvist Pirita randa," kutsus inimesi ka Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat.

Kunagisest Tsaari-Venemaa tähtsaimast allveelaevade tehasest on saanud inimestele ja merele avatud sadamalinnak Noblessner, mida võib pidada suveõhtutel Tallinna üheks populaarseimaks paigaks. "Meil on ilusad promenaadid, meri ja fantastilised päikeseloojangud ning veelgi fantastilisem tsaariaja tööstusarhitektuur," ütles ka Noblessneri sadamakapten Ann Virkus.

Tegevusi Noblessneris jagub alates päikeseloojangu vaatamisest kuni moodsa kunsti avastamiseni. "Siin on väga palju teha - hiljuti lugesin kokku kõik meie erinevat tüüpi söögikohad ning täna on neid 12," ütles Virkus. "Siin on ka kunstigalerii - tulge Kai Kunstikeskusse, nad hiljuti just avasid absoluutselt fantastilise näituse," lisas Virkus.

"Mulle väga meeldib Noblessneri sadama ümbrus. Tore, et Tallinn niimoodi areneb," kiitis ka kohalik elanik.