"See on hübriid, sest temaga peab väntama, aga põhijõud tuleb elektrimootoritest, millega reaalselt liigutakse edasi," märkis VOKi tegevjuht Indrek Petjärv.

Kaubamärk Tuul kuulub tehnoloogiaettevõttele COMODULE. Tuul kasutab täna gaasiga liikuvaid busse ja varem ka elektri kargorattaid, sest tema motoks on olla võimalikult keskkonnasõbralik. Seetõttu on kaasa löömine VOK-i pilootprojektis, võimaldades oma tõukerataste akusid vahetada elektrijalgratta abil, igati õige valik.

"On eriti äge, kui Eestis arendatakse sellist platvormi, mis on tegelikult veel parem kui elektri kargoratastel, aga kannab rohkem massi ja võimaldab pikemaid läbisõite," rääkis COMODULE’i tegevjuht ja kaasasutaja Kristjan Maruste, et otsus oli lihtne.

"Tegu on esimese prototüübiga, millel ei ole katmikke peal ja mõned tehnilised lahendused on ka veel toored, aga juba kahe kuu pärast tuleme välja uue mudeliga, mis on täiesti valmis ehk kus on katmikud peal ja kus on suur kaubaruum ka olemas," kinnitas Petjärv.

Tuul korjab tõukerattad kokku gaasiga töötavate mikrobussidega, sest keskkonnasõbralikke elektribusse pole turul saada.

"Meie tõukerattad on nii ehitatud, et me ei peagi neid iga õhtu lukku korjama. Me vahetame akud ära ja nad ööbivad linnas kindlates punktides, kus on linnaga kokkulepped. See ongi kõige suurem muutus eelmisest hooajast - neid ei pea iga päev edasi tagasi vedama ja see annab tohutu võidu keskkonnaaspektist," selgitas Maruste.

Eramaade valdajatega Telliskivis, Balti jaamas ja Noblessneris on samuti kena kokkulepe, et Tuule tõukerattad tohivad ööbida ka seal.