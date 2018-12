Eile õhtul selgusid tänavused Tallinna parimad sportlased ja parim võistkond – parima naissportlase tiitli pälvis tennisist Anett Kontaveit, parima meessportlase tiitli veemotosportlane Erik Aaslav-Kaasik ja parimaks sportmängude võistkonnaks kuulutati BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev tänab ja tunnustab kõiki nominente kaasakiskuvate hetkede ja meeliülendavate emotsioonide eest, mida sportlased on pakkunud nii lõppeval aastal kui kogu oma spordikarjääri jooksul. "Meie sportlastele kaasaelamine, meeliülendavad hetked nende saavutuste ja võitude üle on saanud meie rahva ühendavaks jõuks, just nagu on laulu- või tantsupidu," sõnas Belobrovtsev.

"Usun, et meie sporditippude saavutused on parimaks eeskujuks noortele, andes usku ja lootust iseendasse eesmärkide püstitamisel ja nende saavutamisel. Jakob Hurt on öelnud, et kui me ei saa suureks rahvaarvult, peame saama suureks vaimult. Soovin meie atleetidele sportlikku vaimu ja visadust, et olla maailmas jätkuvalt suured kehakultuuris."

Tallinna aasta parimaks naissportlaseks nimetatud Anett Kontaveit jõudis kahel Grand Slam turniiril Australian Open ja Roland Garros 16 parima hulka, WTA Premier 5 kõrgetasemelisel turniiril Wuhan 2018 finalist, WTA Premier Rooma ja Stuttgarti turniiridel jõudis poolfinaali. Maailma 20 parema naistennisisti hulgas. Valiti Eesti 2018 parimaks naistennistiks. Anett Kontaveidi treeneriks on Nigel Sears.

Tallinna tänavune parim meessportlane Erik Aaslav-Kaasik on maailmameister ja Euroopa meister 2018 veemoto paadiklassi F-125, tema treener on Ahto Aaslav-Kaasik.

Parim sportmängude võistkond BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond on Eesti meister 2018 korvpallis kümnendat korda, osales VTB Ühisliigas. Meeskonna peatreeneriks on Donaldas Kairyos, abitreenerid Indrek Reinbok ja Russell Bergman.

Parimaks juuniorsportlaseks tunnistati Kelly Sildaru ja parimaks noorte spordiklubiks Audentese spordiklubi.

Tallinna linn tunnustas ja autasustas oma tublisid sportlasi, sportmängude võistkonda, juuniorsportlasi ja olümpiaveterane juba 24. korda, sedapuhku toimus pidulik vastuvõtt Sõle Spordikeskuses.