VIDEO! Tallinna hotellide külastatavus on endiselt madal

"Suvekuudel liigub palju gruppe, mida see aasta sisuliselt ei olegi. Soome turist vaatab tänavu ka pigem oma kodumaal ringi nagu eestlanegi enda kodumaal," selgitas GoHotels OÜ tegevjuht Alver Pupart.

Kui suveperioodil on hotellide täituvus üldjuhul 95 protsenti, siis sel suvel on Tallinna hotellide külastatavus vähemalt poole madalam.

GoHotels gruppi kuuluv Schnelli hotellil on hetkel 50 protsndiline täituvus. Hotelli klientuuriks on läbi aegade olnud kohalik inimene, mistõttu on selles asutuses olukord ka natuke parem. "Suvekuudel liigub palju gruppe, mida see aasta sisuliselt ei olegi. Soome turist vaatab tänavu ka pigem oma kodumaal ringi nagu eestlanegi enda kodumaal," selgitas Pupart. "Meie majas on täna jämedalt 50 protsenti kohalikke eestlaseid, 15 protsenti soomlaseid ja teine 15 protsenti on lätlaseid."

Palju räägitakse küll täituvusest, kuid ka see on täna teise hinnaga. Hotellis Nordic Hotel Forum saab sel suvel toa 40 protsenti odavamalt võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Nordic Hotel Forum tegevdirektor Feliks Mägus nendib, et sellest sissetulekust ei piisa, et talvehooajale vastu minna. "Ma arvan, et mitte kellegil ei jätku piisavalt. Hotellid töötavad väikese marginaliga, kus suure varusid ei ole varutud," rääkis Mägus.

Ka Pupart tõdes, et hotellid töötavad miinusega. "Jah, me oleme saanud valitsuselt meetmeid, näiteks kolme kuu palgameede ja EAS'i meede, aga kulusid me ära ikka ei kata," ütles Pupart.

Radissoni hotellis on täituvus hetkel üle 40 protsendi. Põhiline klient tuleb Soomest, seejärel Lätist ja Leedust. Siseturimi osakaal on alla 10 protsendi.

Hoolimata kõigest on Radissoni hotellijuht Vitali Makejev optimistlik. "Praegu on Tallinna hotellide eesmärk olla mitte kahjumlikud. Loodetavasti saame lähiajal selle väljakutsega ka hakkama, aga see on väga keeruline ülesanne," kinnitas Makejev.