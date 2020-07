VIDEO! Tallinna jahisadamad on populaarsemad kui eelnevatel aastatel

"Eesti mereturism on vaikselt liikuma hakanud. Kuna paljud ei saa ja ei taha välismaale minna, kasutatakse meresõitu, kus ei puututa paljude inimestega kokku," rääkis Haven Kakumäe OÜ juhatuse esimees Neeme Kaarma.

Sel aastal on Tallinna jahisadamad meie kohalike inimeste seas populaarsemad kui kunagi varem. Külastajaid jagub kõikidesse sadamatesse.

"Kui ilm on ilus, käib uskumatu möll. Meie kohvikud meelitavad kindlasti ka naabersadamatest külastajaid väga palju," ütles Noblessneri sadamakapten Indrek Orav.

"Eesti mereturism on vaikselt liikuma hakanud. Kuna paljud ei saa ja ei taha välismaale minna, kasutatakse meresõitu, kus ei puututa paljude inimestega kokku," selgitas jahisadamate populaarsust Kaarma.

Välismaalt saabuvaid turiste said jahisadamad teenindama hakata alles nädal aega tagasi. "Muutus toimus juuli alguses, kui kadus ära piirivalvega ühenduse võtmise nõue. Peale seda on näha, et merematkamine on moodi läinud," selgitas Orav.

Kaarma rääkis, et välisturistidest külastavad neid valdavalt soomlased ja venelased. "Nad ikka teatavad ette, kui nad tulevad, et piirinõudeid täita," ütles Kaarma. "Venelased ei tule reeglina otse Venemaalt, vaid Euroopast või olid nad meil siin juba talvest saadik."

Kakumäe jahisadamast on esimese nädala jooksul läbi sõitnud ka mitme teisegi riigi aluseid. "Üks Leedu paat on meil siin püsiklient, hetkel on ta merel. Eile olid sakslased, kes läksid ära. Kõigepealt loodame, et suvi tuleb tagasi, sest praegu on väga jahe ja kuna meri on tuuline, on seal veel jahedam," avaldas Kaarma positiivset lootust, et juuli lõpu poole lähevad ilmad ilusamaks ning siis külastab neid ka rohkem inimesi.