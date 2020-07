VIDEO! Tallinna lennujaamast saab juulis lennata 26 sihtkohta 

"Lennukites on maski kandmine esialgu kohustuslik, lennujaamades on maski kandmine enamasti vabatahtlik," rääkis Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe.

Koroonakriisi tõttu kehtestatud reisipiirangud on hakanud leevenema ning ühendused olulisemate Euroopa sihtpunktidega on taastumas, vahendas BNS. Tallinna lennujaamast saab juulis lennata 26 sihtkohta. Juulis avatakse lennuliinid 12 sihtkohta, nende seas Londonisse, Milanosse, Edinburghi, Málagasse, Gironasse, Düsseldorfi, Dublinisse, Oslosse ja Varssavisse.

Pärgmäe sõnul oli juunikuu selguse tekkimise kuu, kui arengud lennuliikluses toimusid päevade ja isegi tundidega. "Inimeste soov ja vajadus reisimise järele ei ole kadunud ning lennufirmad on pikalt oodanud võimalust liine uuesti avada. Hea uudis on see, et lendamine on taas võimalik nii olulisematesse sõlmjaamadesse, kui ka eestlaste poolt armastatud puhkuse sihtkohtadesse," ütles Pärgmäe.

Pärgmäe sõnul on esmajärjekorras avatud lennuliinid eestlaste jaoks olulistesse äri- ja puhkuse sihtkohtadesse nagu näiteks Berliin, Varssavi, Pariis ja Kopenhaagen, aga ka olulisematesse ümberistumiseks sobivatesse lennujaamadesse nagu Frankfurt, Helsingi ja Riia. Brüsseli, Istanbuli ja Moskva liini avamist on oodata augustis.

Kõigi praegu avatud lennusihtkohtadega saab tutvuda lennujaama kodulehel.

Reisifirma Novatours alustas juuli alguses tšarterlendude väljamüüki Kreekasse. "Usume, et augustis lisandub puhkuselende veel teistessegi eestlaste jaoks populaarsetesse sihtkohtadesse. Kindlasti oodatakse väga Türgi, Bulgaaria ja Hispaania tšarterreise, kuid nende sihtkohad avamisest saame rääkida siis, kui need on reisijatele turvalised," lisas Pärgmäe.

Pärgmäe sõnul loodab lennujaam jõuda augustikuu jooksul 30 otselennu sihtkohani ning läheneda koroonakriisi eelse aja tasemele, mil Tallinnast sai lennata 15 lennufirmaga 36 sihtkohta, millest 28 olid aastaringsed.

Tallinnas on avatud seitse lennufirmat

Praegu on Tallinnas avanud oma regulaarliinid seitse lennufirmat – Air Baltic, Finnair, Lufthansa, Ryanair, Norwegian, Transaviabaltika ja Wizzair. Juulis lisanduvad tõenäoliselt veel Belavia, LOT, easyJet ning augustis Turkish Airlines, Aeroflot ja SAS.

Pärgmäe sõnul on lennujaamad ja lennufirmad pingutanud selle nimel, et reisimine oleks inimestele ohutu. "Lennukites on maski kandmine esialgu kohustuslik, lennujaamades on maski kandmine enamasti vabatahtlik," rääkis Pärgmäe, kuid soovitas sihtkoha, lennujaamade ja lennufirmade ohutusreeglite ja võimalike piirangutega enne igat reisi eraldi tutvuda.

Välisministeerium soovitab vältida reisimist, välja arvatud Euroopa riikidesse, kus koroonaviirusesse nakatunuid on 16 või vähem inimest 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul ning kust naastes ei pea jääma eneseisolatsiooni.