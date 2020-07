VIDEO! Tallinna sadam võõrustab esimesi kruiisilaevu

"See kruiisilaev tuli Tallinna Vanasadamasse tehnilise peatuse raames. Võtab siit peale varusid – kütust, vett ja võib-olla veel mõningaid laeva igapäevaeluks vajalikke asju," selgitas Tallinna sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro. "Reisijad seal peal ei ole, on ainult meeskonna liikmed."

Saksa kruiisifirmale Aida Cruises kuuluv laev jõudis Tallinna Vanasadamasse esmaspäeval ja lahkub siit teisipäeva hommikul. Tegemist on Saksamaal Aker MTW Werfti laevatehases valminud 202,85 meetri pikkuse alusega, mille ristis Warnemündes 12. aprillil 2003 Heidi Klum. Laeva kodusadam on Genova Itaalias.

Teisipäeval jõuab siia aga sama firma teine laev AidaCara, mis teeb Tallinnas samuti üksnes ilma reisijateta tehnilise peatuse varude täiendamiseks. Saksa kruiisifirmal Aida Cruises on kokku 13 laeva ning ettevõtte on teatanud koroonakriisijärgsete esimeste kruiisireisidega alustamisest augusti alguses oma kolme laevaga AidaPerla, AidaMar ja AidaBlu. Esilagu on tegemist vaid Saksamaalt algavate ja merel toimuvate lühireisidega.

Sadamast lahkudes jääb AidaAura Arro sõnul Tallinna lähedale reidile ankrusse. Arro kinnitusel on tegemist esimeste Tallinna külastavate kruiisilaevadega tänavusel hooajal pärast kevadist koroonapandeemia puhangut ja Eestis kehtestatud eriolukorda. "Kahjuks küll ilma reisijateta, aga siiski," nentis Arro.

Tallinna Sadama selle hooaja esimene reisijatega kruiisilaev saabub hoopis Saaremaa sadamasse. Tallinki laev Victoria I ligi tuhande soomlasest reisijaga pardal peatub Saaremaa sadamas 28.juulil. "Tallinki Victoria I toob Saaremaale tuhatkond või pisut enam soomlast kruiisireisi raames," kinnitas Arro.

Millal esimene reisijatega kruiisilaev Tallinna võiks jõuda, ei osanud Arro veel öelda. "Mõned üksikud külastused on meil veel kruiisilaevade graafikus, mida ei ole tühistatud, kuid ükski firma ei ole ka kinnitanud, et nad tulevad. Eks aeg näitab, kas mõni neist ka reisijatega tuleb," selgitas Arro ja lisas, et graafikusse on jäänud mõned üksikud laevad Euroopa reisijatega.

Koroonaviiruse tõttu ära jäänud kruiisireisid jätavad Tallinna Sadama tänavu ilma ka sadamatasudest, mille maht ulatus mullu mitmetesse miljonitesse. "Eelmine aasta meil oli laevakülastusi 338 ja Tallinna külastas pisut ole 650 000 reisija," rääkis Arro.