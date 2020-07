VIDEO! Tallinna Sadamas seati üles mereprügipüüdur

"Kui näeme, et prügi tekib tõesti siia palju, siis on vaja võtta edasi ka meetmeid, näiteks kas panna veel rohkem prügikollektoreid või et inimesed hakkaksid mõtlema, et nad ei viska prügi randa ega merre," selgitas TLÜ keskkonnakorralduse tudeng Siret Valge.

Eestisse toodi mereprügipüüdur esmakordselt. Maailmas kasutatakse seda Austraalias leiutatud seadeldist üle kaheksasaja viiekümnes sadamas. Seabin on justkui filter, mis sadama vett endast läbi pumpab ning prahi võrku püüab. Tallinna Sadamasse paigaldatavat prügipüüdurit hakkavad tühjendamas ja sorteerimas käima kaks Tallinna Ülikooli tudengit.

"Mina soovin nendest andmetest edasi kirjutada bakalaureusetöö, et tuua välja selle probleem. Kui näeme, et prügi tekib tõesti siia palju, siis on vaja võtta edasi ka meetmeid, näiteks kas panna veel rohkem prügikollektoreid või et inimesed hakkaksid mõtlema, et nad ei viska enam prügi randa ega merre," selgitas Valge.

Tudengid hakkavad merest püütud prügi sorteerimise juures tegelema ka laste õpetamisega. "Ootame ka lasteaedasid ja koole osalema haridusprogrammides, kus täpsemalt näidatakse, kuidas tühjendatakse mereprügipüüdurit ja milline prügi sinna sisse on kogunenud," märkis Keskkonna- ja Kommunaalameti keskkonnahariduse juhtivspetsialist Mairi Enok.

"Lastega töö mulle väga meeldib, sest lapsed on meie tuleviku alus. Tegelesin juba varasemalt projektiga, kus integreerisime teadust lastele läbi kunsti, et prügi ei ole lihtsalt asjad, mis vedelevad maas, vaid see reostab meie keskkonda," ütles TLÜ keskkonnakorralduse tudeng Savva Lešihhin.

Seabini projekt on uudseks ka Tallinna Sadamale, kes praegu korjab prügi ja tõrjub merereostust kahe laevaga. "Tallinna Sadamal endal on reostuste laeva meeskond," ütles Vanasadama sadamakapteni asetäitja Siim Seeman.

Prügipüüdurit tühjendatakse iga kahe päeva tagant. Andmed saadud prügi kohta edastatakse ülemaailmse projekti andmebaasi.