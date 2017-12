Tallinna Televisioon on aastavahetusel oma vaatajate ja kogu Eesti rahvaga, tuues ekraanile augustis Tallinna lauluväljakul toimunud retrofestivali "We Love The 90's" erisaated, piduliku meelelahutussaate "Soovime head" ning aastalõpuintervjuud peaminister Jüri Ratase ja Tallinna linnapea Taavi Aasaga.

Vana-aasta õhtul algusega kell 18.35 saab Tallinna TV-s nautida puhtaid 90ndate emotsioone lausa 180 minutit, kui eetrisse jõuavad augustis Tallinna lauluväljakul toimunud retrofestivali "We Love The 90´s"erisaated. Oma tuntuimaid hitte esitavad: Black Velvet, Sylver, Benassi Bros ft. Dhany, Groove Goverage, Cascada, Code One, Alphaville jpt. 90ndate meeleolu aitavad luua legendaarne diskor Allan Roosileht ja festivali korraldaja Sten-Erik Jantson.

Kell 20.30 jõuab eetrisse aga kõigile Eestimaa inimestele pühendatud pidulik meelelahutussaade "Soovime head“, kus stuudiokülalised kannavad südames soovi öelda Tallinnale ja kogu Eestimaale edasi midagi head ja üllatuslikku. Saates on külas president Arnold Rüütel ja Ingrid Rüütel, Jüri Aarma, Ott Kiivikas, Cool D, Jesper Parve ja noore neiu elu päästnud politseikoer Nacho. Muusikaga paitavad aastavahetusel televaataja meeli: Heidy Tamme, Dave Benton, Mait Maltis poegadega, Alen Veziko ja Artjom Savitski. Üllatusmomente jätkub küllaga!

Kell 19.25 algavas aastalõpuintervjuus Tallinna linnapea Taavi Aasaga räägime nii poliitikast kui ka pealinna tulevikust.

Aastalõpuintervjuu peaminister Jüri Ratasega läheb eetrisse kell 22.15 Kultuurikatlast, kus suuresti kulges ka peaministri aasta tänu Euroopa Liidu eesistumistele.