VIDEO: Tallinna väikese ringtee eskiis on valmis!

"Ühest küljest vajame täiendavaid liikumisvõimalusi Tallinna suunas ehk nii Nõmme ja Mustamäe kui ka Lasnamäe ja Viimsi suunas. Hetkel ainuke Tartu maantee ühendus Tallinnaga hakkab oma ressurssi ammendama," tõdes Rae valla abivallavanem Priit Põldmäe.

Tallinna väiksest ringteest on räägitud aastaid. Selle vajalikkus seisneb selles, et väheneks oluliselt kesklinna ja Tartu maantee liikluskoormus. Täna võib öelda, et väikese ringtee suunas on esimene samm astutud.

"Nüüd on eskiis valmis ning seal on mõõdistatud tee koridori laius ning praegu tegeleme müra probleemidega, mis võivad seal tekkida," selgitas abilinnapea Kalle Klandorf. "Lähemal ajal hakatakse päris eelprojekti tegema."

Suures osas läbib Tallinna väike ringtee Rae valda, mis on jõudsalt kasvav elukeskkond. Kuigi ringtee on kiirelt läbitav, tuleb siiski arvestada kiirustes sellega, et ta läbib elamurajoone. "Rae valla üldplaneeringus on ette nähtud vaba ruumi. Ringtee peaks hakkama liikuma üle põllu Nõmme poole," selgitas Põldmäe.

Tallinna väike ringtee rajamise osas jaotuvad Rae valla elanikud kaheks. "Ühest küljest me vajamegi täiendavaid liikumisvõimalusi Tallinna suunas ehk nii Nõmme ja Mustamäe kui ka Lasnamäe ja Viimsi suunas. Hetkel ainuke Tartu maantee ühendus Tallinnaga hakkab oma ressurssi ammendama," tõdes Põldmäe.

Esialgseil hinnanguil on huvi Tallinna väikese ringtee vastu suur - Rae valla rahvas pääseks paremini liikuma, alati ei peaks kesklinna sõitma ja väheneksid ka ummikud. Linn pooldab ringtee viimist lennuradade alla, selle asemel, et viia trass lennuradade tagant läbi. "See on atraktiivne ja tunduvalt lühem. Võimalik, et tee tuleb siis kallim, aga see selgub projekteerimise käigus," kinnitas Klandorf.

Tallinna väikse ringtee projekt peaks valmima tuleva aasta lõpuks, siis peaks ka maksumus selguma. Leping väikse ringtee ehituseks on sõlmitud neljapoolselt - alla on kirjutanud Tallinna linn, Rae vald, Maanteeamet ja Tallinna Lennujaam.