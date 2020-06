"Jaanilaupäeval oli 45 ja jaanipäeval 35 inimest, kes vajasid kiirabi liiga suure alkoholijoobe tõttu. 15 inimest olid saanud kannatada erinevate kakluste ajal," rääkis Tallinna Kiirabi peaarst Raul Adlas. "Jaanipäeval oluliselt midagi ebatavalist ei olnud, ilmnesid mõned peojärgsed traumad ja kaks isikut said päikesepiste. Pühad kulgesid meile oodatult töiselt, aga ilma üllatusteta."

Adlase sõnul oli Tallinna Kiirabil jaanilaupäeval ehk teisipäeval kokku 241 ja kolmapäeval 245 väljakutset. Võrreldes mulluste (258 ja 268 väljakutset) ja tunamulluste (259 ja 214 väljakutset) sama ajavahemiku väljakutsete numbritega olid selle aasta omad üsna keskmised.

"Jaanilaupäeval oli 45 ja jaanipäeval 35 inimest, kes vajasid kiirabi liiga suure alkoholijoobe tõttu, 15 inimest olid saanud kannatada erinevate kakluste ajal. Traumasid kokku oli 38 (eelmisel aastal 34)," ütles Adlas. "Jaanipäeval oluliselt midagi ebatavalist ei olnud, ilmnesid mõned peojärgsed traumad ja kaks isikut said päikesepiste."

Kokkuvõttes kulgesid kiirabi peaarsti sõnul pühad oodatult töiselt ja ilma üllatusteta. "Inimesed käitusid mõistlikult ning kained grupijuhid tegid tööd hästi – raskeid joobes õnnetusi meie piirkonnas eriti ei olnud."

Kolm laevakaptenit olid purjus

Jaanipäeva ajal oli kahetsusväärne juhtum, kus Naissaarelt mandrile sõitma pidanud reisilaeva kolm kaptenit olid alkoholi tarvitanud, mistõttu takistas politsei neil sõitu minemast.

Juhtum puudutab Pirita ja Naissaare vahet sõitvat reisilaeva Monica. Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat ütles, et ei ole pärast juhtunut isiklikult laeva kaptenitega veel suhelnud. "Tegemist on äärmiselt kahetusväärse ja lubamatu teoga ja ma tänan politseid operatiivse ja kiire tegutsemise eest," sõnas Liinat.

Ta selgitas, et linnaosa valitsusel on sõlmitud leping Ujukoma OÜ-ga, mille kohaselt annab linnaosa õiguse osaühingule rentida reisilaeva Monica teenindamiseks kaid, mis asub Pirita jõe Merivälja poolsel kaldal olümpiatribüünide ees. "Tegemist on rendilepinguga. Linnaosavalitsus ei saa antud juhtumi puhul laeva kapteneid karistada või muul moel juhtunusse sekkuda, see on politsei ja õiguskaitseorganite pärusmaa. Ka ei ole meil õigust kontrollida olukorda laeval ega merel. Kindlasti räägin Monica kaptenitega juhtunust ja loodan, et niisugune teguviis ei kordu," lootis Liinat.

Lõkkesuits pahandas naabreid

Mupo patrulli- ja valveosakonna juhataja Roland Sikk rääkis, et munitsipaalpolitseinike jaoks möödusid jaanipühad sel aastal vägagi rahulikult. "Sel aastal ei osalenud me ühelgi konkreetsel üritusel või jaanitulel, et tagada seal avalikku- või heakorda, samuti ei olnud erilisi, rõhutamist väärivaid väljakutseid. Kaevati küll naabrite peale kelle lõkkesuits segas õhtu nautimist ja muud sarnast, kuid tegemist ei olnud märkimisväärse probleemiga."

Sikk sõnas, et kuna ilm oli väga ilus, siis palju seltskondi kogunes randade ja parkide piirkonda, näiteks Stroomi ranna-alale, kus grilliti ja veedeti jaanipäeva. "Kuna grillijatel olid kaasas ka veepudelid, millega hiljem lõke kustutada, siis piirdusime seal selgitustöö tegemisega. Seega – need jaanid möödusid meile väga rahulikult ja valdavalt tavapärase töö rütmis."

Poolsada inimest kainestuskambris

PPA operatiivjuht Tago Trei sõnas, et jaanilaupäev sarnanes mõne mööndusega tavapärasele nädalavahetuse päevale. "Suurem osa väljakutsetest olid seotud joobes inimestega, kes püüdsid koduste või teistega tekkinud konflikte vägivallaga lahendada," kirjeldas ta. Ööpäeva vältel vajas turvalist öömaja kainestuskambris ligi poolsada inimest, kes olid alkoholi liigtarvitanud. Samuti kõrvaldati liiklusest 27 joobes juhti.

"Varasematel aastatel on jaanipäeval tabatud joobes juhtide arv küündinud kohati sajani või üle sellegi. Kuna suurem osa neist on tabatud suurematelt avalikelt jaanituledelt, mida tänavu ei toimunud, on langustrend osaliselt sellega selgitatav," märkis politsei operatiivjuht.

Liikluses möödunud ööpäeval keegi elu ei kaotanud. Küll juhtus päeva vältel 10 avariid, milles sai viga 12 inimest. Peaasjalikult sattusid avariidesse jalgratturid ning seda kas tähelepanematuse või joobe tõttu.

Trei sõnul tuli eile kogu päeva vältel inimestelt politseile üle Eesti ligi 40 vihjet joobekahtlusega autojuhtide kohta, koos puhumisreididega tabati kogu päeva jooksul kokku 67 joobes olekus autojuhti. "Näha on, et liiklusturvalisus on kõige paremas mõttes inimeste jaoks oluline teema, sest igaüks tahab, et ei tema ega teised liikluses ühegi ohtliku juhi pärast kannatama peaks," märkis ta. "Hea meel on näha, et enamus inimesi said jaanipühasid siiski rahulikult oma lähedaste ringis tähistada ning jäid terveks."