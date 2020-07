"Peame mõtlema nii oma töötajatele, kaasüliõpilastele kui ka üldisele rahvatervisele," ütles TalTechi õppeprorektor Hendrik Voll, et ülikool ei soovi käituda vastutustundetult ning olla uue eriolukorra põhjustajaks.

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) senat otsustas kolmapäeval, et esimesse ja teise astmesse ei võeta üldjuhul vastu tudengikandidaate riikidest, mille viimase 14 päeva kumulatiivne koroonaviiruse positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on suurem kui 16 inimest või kui selle riigi kohta puudub usaldusväärne statistika ja seal on kõrge viiruse leviku oht.

Ülikoolist välja jäänud kolmandate riikide üliõpilased on korraldanud petitsiooni. Hendrik Volli sõnul on ka ülikool emotsionaalseid kirju saanud, kuid ametlikku pöördumist senatile ei ole tehtud.

Ülikooli otsus oli üksmeelne

"Ülikooli senat oli oma otsuses väga üksmeelne ja konsensuslik. Oleme rääkinud ka täiendavalt üliõpilaste ja töötajatega ning vastus on olnud ühtselt eitav. Me ei taha riskida inimeste tervisega," lisas Voll.

Õppeprorektori sõnul on ülikoolile ilmunud kirjad südantlõhestavad, kuid saadetakse ka samu kirju mitme erineva nime alt. "Selge on see, et mitmel inimesel ei saa olla sama elulugu. See on arusaadav, et nad soovivad õppima tulla ja muidugi loodavad, et emotsionaalse surve avaldamine paneb ülikooli ümber mõtlema," lisas ta.

Õppeprorektori sõnul saab ta välistudengite emotsionaalsusest aru, kuid ülikool ei soovi kedagi kiusata. "Siin ei ole mitte midagi isiklikku. Lootsime nad vastu võtta, aga me ei teadnud, et koroona vahele tuleb," tõdes ta.

Info, justkui oleksid välistudengid juba ülikooli vastu võetud, on Volli sõnul eksitav. "Tudengid immatrikuleerime me siis kui nad Eestisse jõuavad, aga nad ei saa Eestisse jõuda, sest me ei ole saatnud neile vastuvõtukirja, mille alusel nad saaksid viisat taotlema hakata," ütles Voll, et saadetud on info, et katsete tulemused on olnud positiivsed, kuid kindlust selle suhtes, et tudengid on ülikooli vastu võetud, ei saanud neil olla. "See jutt, et nad on täieõiguslikud üliõpilased, ei pea paika," lisas ta.

"Põhiline argument, mille oleme ka tudengitele põhjalikult ära selgitanud, on see, et me ei suuda tagada eneseisolatsiooni ja kontrollida, et viirus ei levi," ütles Voll, et ülikooli ühiselamud on täis ning neil ei ole võimalik tudengeid eraldi majutada ning kontrollida, et nad püsiksid eneseisolatsioonis. Samuti on karantiinis olemise vastutust panna tudengitele endale liiga suur. "See ei ole lihtne. Paberil kõlab hästi, aga kui praktiliselt asjad läbi mõtleme, siis on see keerulisem," lisas Voll.

Turvalisust on keeruline tagada

Lisaks teeb olukorra keeruliseks asjaolu, et tudengid tulevad väga erinevatest riikidest erineval ajal ning erinevate lennukitega. "Ma ei kujuta ette, kuidas see logistiliselt toimiks," ütles Voll, et mitmesajale õpilasele eraldi turvalist transporti vähese inimkontaktiga on keeruline tagada.

Distantsõppe variante on Volli sõnul kaks, kuid kumbki neist ei ole TalTechis praeguses olukorras teostatavad.

Üheks variandiks on hübriidõpe, kus osad üliõpilased on kohal klassiruumis ning distantsilt liituvad nendega läbi digilahenduste distantsil olevad õpilased. Tehniliselt aga selline lahendus ülemaailmselt ei toimi. "Nende riikide ja õpilaste võimekus digilahendustel ei ole nii hea, et nad suudaksid kvaliteetse ühenduse tagada. Lisaks ei kujuta me ette, et distantsilt suhtlevad üliõpilased suudavad olla ruumis kaasas, küsida, arutleda ja väidelda. Sellisel juhul kannataksid ka need tudengid, kes on kohal," lisas ta.

Ka teist distantsõppe varianti, kus õpilased iseseisvalt õpivad ja ruumis virtuaalselt kohal ei käi, TalTech tagada ei saa. "TalTechi õppekavad on nii praktilised, et me ei saa õppe kvaliteeti tagada, kui osad teevad praktilisi ülesandeid laborites ning praktikumides ja teised peavad seda kuidagi kodus asendama," ütles Voll, et raamatut lugedes ja käsi mitte külge pannes on keeruline inseneriks õppida. "Me ei saa praktikume transportida Nigeeriasse või Bangladeshi. See ei ole lihtsalt võimalik," lisas Voll, et distantsõpet täies mahus saavad lubada ülikoolid, kus on humanitaarkallakuga õppekavad.

Hendrik Volli sõnul on ülikoolil piisavalt Eestist, Euroopa Liidust ning ka kolmandate riikide üliõpilasi, kes tulevad tagasi õpinguid jätkama nendest riikidest, mis on välisministeeriumi poolt kuulutatud mittekoroonariskiga riikideks. Nendele kolmandate riikide üliõpilastele, kes naasevad Eestisse õpingut jätkama, lubab ülikool kõik tingimused karantiinis olemiseks tagada.

Lõplikud otsused selguvad 3. augustil. "Kõikidest nendest kolmandatest riikidest, kust on välisministeeriumi andmetel turvaline inimesi vastu võtta, sealt me ka õpilasi vastu võtame," ütles Voll.