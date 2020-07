"Lisaks on lõbusaks ajaveetmiseks liumägi ja batuudid. Loodame, et uuel mänguväljakul leiavad endale sobivaid tegevusi erinevas vanuses lapsed," sõnas Kesklinna vanema kohusetäitja Anu Aus.

"Lisaks on lõbusaks ajaveetmiseks liumägi ja batuudid. Loodame, et uuel mänguväljakul leiavad endale sobivaid tegevusi erinevas vanuses lapsed," sõnas Kesklinna vanema kohusetäitja Anu Aus.

Eile alustati Tammsaare pargis mänguväljaku rajamisega.

Mänguväljak rajatakse pargi Estonia teatri poolsele küljele, Estonia puiestee ja paviljoni vahelisele alale. Lisaks mänguelementide rajamisele teostatakse mänguväljaku ja keskse pargiala vahelise kõnnitee lõplik rekonstrueerimine.

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul jõuab mänguväljaku rajamisega Tammsaare pargis lõpule selle etapi laiaulatuslikud uuendustööd. "Tegemist on linna ühe olulisema pargiga, mis põhjalike ümberehitustööde käigus on muutunud nüüdisaegseks linnaruumi osaks. Pargialal on loodud mitmekesised võimalused vaba aja veetmiseks igas eas linnaelanikule ja –külalisele," ütles Klandorf.

Aus märkis, et omanäolisel mänguväljakul on valik erinevaid muusikainstrumente, nagu bongo trummid ja ksülofon, millega lapsed saavad oma muusikalised oskused proovile panna. "Lisaks on lõbusaks ajaveetmiseks liumägi ja batuudid. Loodame, et uuel mänguväljakul leiavad endale sobivaid tegevusi erinevas vanuses lapsed," sõnas Aus.

Ehitustöid teeb Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel Mefab OÜ, tööde lepinguline maksumus on 357 000 eurot ja tööde tähtaeg on tänavu november.

Tammsaare pargi rekonstrueerimise projekt on koostatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt 2012. aastal läbi viidud ideekonkursi võitnud arhitektuuribüroo Kadarik Tüür Arhitektid poolt, ideekonkursi võidutöö "Belle Epoque" alusel.