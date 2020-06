VIDEO! Tasuta veekraanid avati tänavu Tallinnas alles juuni alguses

"Tagasiside on positiivne - inimesed tahavad rohkem kraane saada ning koos Tallinna linnaga mõtlemegi, kuhu oleks neid võimalik veel ehitada," ütles AS Tallinna Vesi tootmisdirektor Aleksandr Timofejev.

Palavad ilmad ajavad janutama ja alati pole vett keset tänavat kuskilt leida. Seepärast on Tallinnas juba aastaid avatud avalikke kraane, kust inimesed nii joogivett kui ka kosutust saavad.

"Tallinn on suur linn, kus inimesed teevad palju sporti ning ilmad on head ehk inimesed tahavad olla väljas. Tallinnas on tegelikult ka väga hea kraanivesi," kinnitas Timofejev.

Puhta vee kraanid asuvad Viru tänava alguses, Harju tänaval kirjanike maja juures, Politseipargis, Järvevana tee kergliiklusteel, Kadriorus, Kalaranna teel, Taani kuninga aias ning Löwenruh pargi lähistel Algi tänaval.

"Üldjuhul teeme need lahti aprilli keskel ja oktoobri lõpus paneme kinni," selgitas Timofejev. "Tagasiside on positiivne - inimesed tahavad rohkem kraane saada ning koos Tallinna linnaga mõtlemegi, kuhu oleks neid võimalik veel ehitada."

Ka kuuma suvega pole siiski põhjust karta, et Ülemiste järv tühjaks joodaks. Sinna saab alati suunata teiste veehoidlate vett, ent soe suvi võib kraaniveega probleeme tekitada. "Oluline on, et inimesed tarbiksid vett, sest temperatuur on ka siseruumides väga kõrge. Kui vesi seisab, võib seal tekkida elu ehk oluline on, et me loputame seisva vee välja ja võtame vee trassist värsket vett."