VIDEO! Terviseamet: tervel inimesel me praegu maski kanda ei soovita

"Praeguse suhteliselt ilusa epidemioloogilise seisuga me maskide kandmist tavainimestel üldiselt ei soovita," rääkis terviseameti peadirektori kt Mari-Anne Härma ja selgitas, et maskide kandmine on tõhus meede piisknakkuse leviku tõkestamiseks. "Ehk siis mask antakse inimesele, kes on haigestunud".

Praegu on Eestis aga haigestumine madal ning inimestel tasuks mõistlikkuse piires ka ilusat suve nautida. "Eelmisel nädalal oli uudis, et meil oli kahel päeval järjest kaheksa haigestunut ja loomulikult tekib kohe mure, et kas meil on üüd teine laine peale hakanud. Tegelikult on tegemist ühe järjekordse tavapärase sellise väiksema koldega, mis sai alguse sisse toodud juhust ja levis sünnipäeva peo käigus," selgitas Härma.

Üksikuid koldeid võib suvel veel ette tulla

Kuigi selliseid pisikesi koldeid võib Härma sõnul suve jooksul tõenäoliselt veel ette tulla, siis üldine haigestumine püsib Eestis praegu madal. "Eelnevatel päevadel olid meil jälle siin mõned nullipäevad," sõnas ta.

Pisut on vähenenud ka testimiste arv, mis siiski püsib oluliselt suurem maailma tervishoiuorganisatsiooni (WHO) soovitusest. "Eks ta on selline loomulik nähtus suvel, kus nakkushaigusi on vähem, respiratoorseid sümptomeid on vähem ja inimesed ei pöördu nii tihti arsti juurde. Kõik tunnevad ennast hästi," nentis Härma.

Viimase kahe nädala nakkusjuhud olid seotud kahe koldega, üks neist Ida- Virumaal ja teine Tallinnas. Üle poole nakatunutest sai nakkuse kodust pereliikme käest. Registreeriti ka neli sisse toodud nakatumisjuhtu, riikideks olid Venemaa, Rootsi ja Kasahstan. "Rootsis on räägitud nüüd natukene haigestumise stabiliseerumisest," rääkis Härma. "Mis puudutab raskeid haigestunuid, siis olukord on normaliseerunud kõikides Rootsi regioonides," kinnitas Härma, lisades siiski, et Rootsist tulevad laevad on teravdatud tähelepanu all.

Ülemaailmne haigestumine püsib Härma sõnul aga endiselt kasvutrendis. "Kui me vaatame suremust, siis Ameerikas ja Aasias on päevane surmade arv endiselt väga kõrge," rääkis Härma. Euroopas on siin ja seal täheldatud mõningast kasvu, kuid üldine haigestumus Euroopas on endiselt langustrendis.

Möödunud nädalal tuli ka teateid, et koroonaviirus võib levida ka õhu kaudu. Härma märkis, et WHO oma sõnumit muutnud ei ole ning nende hinnangul on koroonaviiruse peamine leviku tee endiselt piisknakkus. Seega peaks jätkuvalt rõhku panema käte hügieenile, ent riikides, kus on kõrge haiguse levik, tasuks vältida umbseid ja kehva ventilatsiooniga ruume.

Haiglasse külla ainult tervena

Põhja Regionaalhaigla infektsioonikontrolli talituse juhataja Mait Altmets nentis, et kuigi Eestis on nakatumine praegu madal, siis nakkusoht ei ole kuskile kadunud ja erilist tähelepanu tuleb sellele pöörata raviasutustes. "Siin paluks kindlasti inimeste kaasabi, et kui keegi tuleb plaanilisele ravile, et ta ei tuleks sinna haigena," palus Altmets. "Ja kindlasti annaks teada eelnevalt, kui tal on olnud kokkupuuteid koroonapatsientidega või ta on tulnud välismaalt."

Sellistel puhkudel oskab haigla oma tööd teisiti planeerida, et vältida haiguspuhangute teket ning vältida haigla personali ja teiste patsientide ohtu sattumist.

Kindlasti tasub Altmetsa sõnul jätkuvalt ka haiglasse tulles järgida elementaarseid hügieeninõudeid ning pöörata erilist tähelepanu käte hügieenile. Vajadusel on haiglate külastajatele tema kinnitusel kindlasti saadaval ka hingamismaskid. "Suur soe soovitus oleks see, et kui külastama tulla, siis ikkagi ainult lähikondsed. Ja väikelapsi ei soovita haiglasse kaasa võtta," hoiatas Altmets.