VIDEO! Tormituuled tõid Päästeametile veidi üle 500 väljakutse

Päästeamet sai tormituulte tõttu kokku veidi üle 500 väljakutse, millest enamik olid sõiduteele kukkunud puude kohta. Väljakutseid ja päästesündmuseid oli üle Eesti.

Mesi sõnul oli eile õhtul päästesündmuste lahendamise koormus üsna suur, kuid kõik sündmused said teenindatud. "Öö oli meie jaoks juba üsna rahulik, aga ilmselt hakkab hommikul väljakutsete arv taas kasvama, sest inimesed hakkavad tööle sõitma ja võivad avastada teele langenud puid," märkis Mesi ja kutsus üles kõiki varuma sõiduks rohkem aega ja olema ettevaatlik.

Tormi tõttu sai kannatada vähemalt kaks inimest. Kell 16:47 sai Häirekeskus teate, et Padise rahvamaja juures on murdunud puu alla jäänud kaks last. Sündmusele reageeris kiirabi, kes toimetas lapsed haiglasse kontrolli.

Mitmel pool Eestis juhtus õnnetusi, kus autod said pihta kukkuvate puude või muude tuules lendu läinud esemetega, inimesi kannatada ei saanud.

Tormituules sai kahjustada ka Järvakandi päästekomando garaaži katus, mis kolmandiku ulatuses lahti rebenes.

Vooluta veel üle 18 000 majapidamise

Täna hommikul kella 7.30 ajal oli vooluta veel 18 448 majapidamist, vahendas BNS Elektrilevi. Harjumaal pole elektrit 3827, Raplamaal 3108 ja Jõgevamaal 1939 tarbijal. Mujal oli vooluta majapidamisi vähem.

Kella 20 ajal oli üle Eesti vooluta juba 37 500 majapidamist.