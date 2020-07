"Paljud Eesti inimesed soovisid keerulisel ajal avaldada annetusega austust ning tänu ja toetada neid, kes oma tööd tehes ja teiste eest hoolt kandes ise nakatusid," selgitas Eesti Punase Risti president Harri Viik annetuste üleandmisel.

Viik ütles, et annetuste kogumist eesmärk oli toetada neid arste, õdesid, hooldajaid ja teisi haiglatöötajaid, kes oma tervisega riskides koroonapatsientide eest hoolitsesid ja seetõttu ise haigestusid.

"Me ei saa korvata nende lähedastele aega ega muretunnet, kuid avaldame austust ja tänu ilmutatud vapruse eest," lisas Viik.

Eesti Punane Rist andis kolmapäeval, 15. juulil haiglatele üle koroonaviirusesse nakatunud töötajate toetamiseks kogutud annetused. Kokku kogunes heatahtlikelt toetajatelt annetusi summas 6500 eurot. Kogutud annetused anti üle Kuressaare haigla, Pärnu haigla ja Lääne-Tallinna Keskhaigla esindajatele. Toetussummad jagunesid haiglate vahel proportsionaalselt haigestunud töötajate arvuga.

Annetuste sihipärane kogumine

Eesti Punane Rist kogus aprilli keskpaigast alates annetusi koroonaviirusesse nakatunud haiglapersonali toetamiseks. Selleks, et kogutud annetused jõuaksid sihipäraselt nendeni, kellele need mõeldud, tegi Eesti Punane Rist koostööd nende haiglatega, kes said eriolukorras koroonapatsientidega tegelemisel enda kanda kõige suurema koormuse.

Viiki sõnul soovib Punane Rist ka tagasisidet, kuidas haiglad seda raha kasutavad

Enim koroonapatsiente oli teadaolevate andmete põhjal Kuressaare haiglas, Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, Tartu Ülikooli Kliinikumis, Pärnu haiglas, Ida-Viru keskhaiglas, Lääne-Tallinna keskhaiglas.

Kogunenud toetussummad jagunesid haiglate vahel proportsionaalselt nakatunud töötajate arvuga. Enim oli nakatunud töötajaid Kuressaare haiglas. Samuti oli nakatumisi Pärnu Haigla ja Lääne-Tallinna Keskhaigla personali hulgas. Kogutud annetused jagunesid nende kolme haigla töötajate vahel.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum ja Ida-Viru Keskhaigla esindajad kinnitasid, et nende personal jäi koroonaviirusest sel moel puutumata ning nende töötajate seas nakatumisi õnneks ette ei tulnud.

"Meditsiinitöötajatele oli eriolukord eriti raske – neil olid pikad ja väsitavad tööpäevad, tihtipeale ei olnud neil seejuures võimalik pikka aega näha ega kallistada oma lähedasi. Ometi leidsid nad endas jõudu ja tugevust iga päev haigete eest hoolt kanda," rääkis Eesti Punase Risti president Harri Viik. "Selle kõige juurde kuulub paratamatult risk nende endi tervisele. Nad teavad seda. See on osa nende tööst. Minu suur lugupidamine ja austus ning tänu kõigile neile inimestele, kes keerulisel ajal inimestele abi annavad," lisas Viik.

Kuressaare Haigla juhatuse liikme ja ravijuhi Edward Laane sõnul tegi olukorra kõige keerulisemaks personali haigestumine suurel määral. Positiivse testi andsid 89 töötajat ja seda tänu laustestimisele töötajate hulgas.

Laane kiitis nii töötajaid kui ka kogukonda. "Kõige suurem õppetund oli teadmine, et kogukond seisab haigla taga ja kui vajatakse abi, siis seda pakutakse. Meil on hea meel, et meie kohalik haigla on väga heal tasemel kui mõtleme eesti meditsiinisüsteemile laiemalt," sõnas ta.

Hetkel toimuvad viiakse haiglas läbi koolitusi isikukaitsevahendite osas, et võimaliku uue laine tekkides teadmised ära ei ununeks ning samuti vaadatakse üle varud.

Nappis isikukaitsevahendeid

Lääne-Tallinna keskhaiglas haigestus koroonaviirusesse üle 20 töötaja. Haigla juhi Imbi Moksi sõnul oli koroonakriisi ajal kõige keerulisem uue olukorraga harjumine ning isikukaitsevahendite nappus. "Pidime tagama isikukaitsevahendeid, mis küll ei lõppenud meil kunagi otsa, aga need olid aeg-ajalt piiri peal kinni," ütles ta.

Hetkel on Lääne-Tallinna keskhaiglal olemas kahe kuu isikukaitsevahendite varu. Nakkuskliinikus on tagatud 33 voodikohta võimalikele uutele haiglaravi vajavatele koroonahaigetele.

Kokku oli Lääne-Tallinna keskhaiglas täpselt 100 koroonapositiivset patsienti ning nüüd ei ole ühtegi haiget olnud juba 2 nädalat.

Pärnu haiglas oli kokku 59 koroonasse nakatunud patsienti ning töötajatest nakatus 26 inimest.

Pärnu haigla kommunikatsioonispetsialisti Margit Suhhostavetsi sõnul haiglas olukord kontrolli alt ei väljunud. Pärnu haiglas on valmisolek olemas ka praegu. Ühena vähestest Eesti haiglatest ei ole Pärnu haigla veel meetmeid leevendanud. "Kanname endiselt edasi maske ning ootame seda ka külastajatelt. Meil ei ole haigla patsientide külastamine lubatud, et olla valmisolekus ja säästa nii patsiente kui personali," lisas Suhhostavets. Eraldi on olemas ka nakkusosakond, mida saab vajadusel laiendada.

Punaselt Ristilt saadud annetusraha paigutamine ei ole veel otsustatud, kuid Suhhostavetsi sõnul jõuab see kindlasti nende personalitöötajateni, kes patsiendi rollis olid, kas preemia või puhkuse näol.

"Oleme enda poolt välja pakkunud, et oleksime huvitatud ise maskide tootmisest," ütles Punase Risti president Harri Viik. "Kui leiaksime vahendeid ja riik omalt poolt toetaks, siis muretseksime masinad ja võiksime ise maske tegema hakata," lisas Viik, et juhul kui tekib teine laine, siis tekib maskide varuga jälle põud ning ühest Eesti firmast ei piisa. Hetkel on Punase Risti poolt tehtud vastav pakkumine Terviseametile.