VIDEO! Üle poolte malevlastest korjab sel aastal marju

"Kui paljud tööandjad ütlesid malevlastest ära, leidsime päris palju asendust marjarühmade näol. Kui eelmisel aastal olid veerand rühmadest seotud marja korjamisega, siis sel aastal on üle poole," kinnitas SA Õilasmalev juht Ott Väli.

Ahja sõitvad noored olid eile keskpäeval üsna nobedad kaasapakitud kotte bussi panema ning igaks juhuks kaasa võetud järelkäru jäigi tühjaks. Ahjas saab tööd kaheksateist noort, kellel on kaks rühmajuhti.

"Ma noorena läksin ning jäigi külge - kolm aastat olin noor ja nüüd kolmandat aastat olen juba rühmajuht," rääkis Ahja rühmajuht Richard Karajev, et seltskond ja töö toob kokku.

Õpilasmalev on endiselt menukas ja noored lähevad sinna rõõmuga. Teist aastat malevasse minev Kertu rääkis, et talle meeldib maleva juures kõige enam seltskond. "Hästi toredad noored on seal ning rühmajuhid on ka väga sõbralikud. Töö tegemine ei olegi niivõrd töö tegemine, vaid see on rohkem nagu puhkelaager."

Viirus ja kriis on ka õpilasmalevasse muudatusi toonud. Esmalt juba seegi, et pidulik avamine jäi ära. "Kui paljud tööandjad ütlesid malevlastest ära, leidsime päris palju asendust marjarühmade näol. Kui eelmisel aastal olid veerand rühmadest seotud marja korjamisega, siis sel aastal on üle poole," kinnitas Väli.

Õpilased pakuvad küll marjataludele teatud määral tuge, aga paraku seab seadusandlus noorte tööle piirid, seega samal moel täiskasvanutega ning pikkadel tööpäevadel neid rakendada ei saa.