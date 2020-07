VIDEO! USA plaanib kolida oma saatkonna Suur-Ameerika tänavale

Saatkonna uueks kohaks saab Suur-Ameerika ja Väike-Ameerika tänavate nurgal asuv kinnistu superministeeriumi taga. Eesti saab vastu suursaadiku residentsi ruumid Washingtonis.

Ameerika Ühendriikide saatkond plaanib oma esinduse ruumid Tallinnas Kentmanni tänavalt Suur-Ameerika tänavale, vahendas BNS rahvusringhäälingu uudisteportaali.

Saatkonna uueks kohaks saab Suur-Ameerika ja Väike-Ameerika tänavate nurgal asuv kinnistu superministeeriumi taga. Eesti saab vastu suursaadiku residentsi ruumid Washingtonis.

Tallinna linnavolikogu on otsustanud võõrandada riigile Suur-Ameerika 3/ Väike-Ameerika 4 aadressil asuva kinnistu seoses riikidevahelise kokkuleppega. Majandusminister Taavi Aas kinnitas, et see antakse välisriigi saatkonnale hoonestamise eesmärgil.

Välisminister Urmas Reinsalu kinnitas, et Ameerika Ühendriikide saatkond tunneb huvi selle kinnistu ostmise vastu. USA kavatseb oma esinduse ruumid Kentmanni tänavalt täielikult ära kolida.

Eesti omakorda soovib oma saatkonnahoonet USA pealinnas laiendada, saades juurde sobivad ruumid suursaadiku residentsiks, kus korraldada ka vastuvõtte. Siiani on residentsi ruume üüritud, nüüd on aga soov jõuda püsiva lahenduseni, mida asutakse otsima. Seega on tegemist riikide vastastikuse kinnisvaratehinguga.

Tänavat ei suleta liiklusele

"Oma olemuselt tehniline otsustus, aga tegelikkuses on see väga kaalukas, sest see loob eeldused lahenduseks Ameerika Ühendriikide ja Eesti Vabariigi saatkondade kinnisvara küsimuste lahendamiseks nii Tallinnas kui ka Washingtonis," ütles Reinsalu. "Ühendriikide saatkond Tallinnas on otsinud juba aastaid alternatiivset asukohta ja nüüd on lootus, et riikide vahel meil õnnestub siis samm-sammult lahendus leida. Siin tegelikult jutt käib siis võimalikust saatkonnahoonest Tallinnas Suur-Ameerika tänavas."

Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks lisas, et uus kinnistu antakse USA käsutusse. Ameerika Ühendriigid on juba aastaid otsinud sobivat kohta, kuhu omale uus saatkonnahoone ehitada. Suur-Ameerika kinnistul peaks see olema võimalik ilma tänavat liiklusele sulgemata, nagu on praegu Kentmanni tänaval.

Saks ütles, et Eesti omakorda otsustas oma saatkonnahoonet Washingtonis mitte välja vahetada, vaid renoveerida. Saatkond ongi praeguseks sealt juba välja kolinud. Probleemiks on aga olnud esinduspinna puudumine. Seetõttu aitab USA omakorda Eestit sobiva hoonega suursaadiku residentsiks. Selle leidmiseks ajalist piiri seatud pole.

Vahetustehinguks tuleb mõlemad kinnistud ka ära hinnata. Saks ei soostunud Suur-Ameerika kinnistu täpset maksumust veel nimetama, ehkki kinnitas, et see on ära hinnatud. "Ta ei ole väga odav. Räägime miljonitest ikka," ütles Saks.

Mis saab Kentmanni tänava hoonest pärast seda, kui USA saatkond sealt välja kolib, ei osanud kantsler veel öelda.