VIDEO! Uus robotjurist aitab inimesi töövaidlustes tasuta

HUGO.legal meeskond on ehitanud juba mitmeid roboteid inimeste õigusalaste probleemide kiiremaks ja soodsamaks lahendamiseks. Kui kõige esimene robotjurist Eestis valmis 2018 aastal BaseCamp laagris 48 tunni jooksul ja oli loodud inkassofirmade alusetute nõuete vastu võitlema, siis täna töövalmis saanud õigusrobot, mis abistab inimesi töövaidluses, ehitati 100 tunni jooksul veebipõhises Salto Growth Campkiirendiprogrammis. Samuti arendas HUGO.legal meeskond laagris tehnoloogia, mis lubab tulevikus juristide või advokaatide soovil ehitada töö lihtsustamiseks analoogse roboti 3 ööpäevaga.

Uus töövaidlusrobot lihtsustab oluliselt vaidluste lahendamist tööandjaga, kuna avalduse esitamiseks töövaidluskomisjonile ei tule enam juristi juurde minna – töövaidlusrobot genereerib korrektse avalduse inimese sisestatud andmete põhjal ise. Samuti tähendab see inimese jaoks märkimisväärset kokkuhoidu, kuna töövaidlusrobot abistab inimesi tasuta.



Pisukese sõnul on töövaidlusroboti turule toomiseks õige aeg, kuna eriolukord on tööandjate ja töötajate vahel palju segadust tekitanud. "Meie juristid lahendavad igapäevaselt tööandjate ja töötajate vahelisi vaidlusi ning näiteks eriolukorra ajal lisandus küllalt palju ebakorrektset käitumist tööandjate poolt. Nende samade vaidluste osas aitab töövaidlusrobot teha esimese sammu, koostades avalduse töövaidluskomisjonile ilma tasu võtmata. Töövaidlusrobot juristi täielikult ei asenda ning töövaidluskomisjoni istungil läheb endiselt vaja professionaalse juristi abi. Samuti eeldab keerukamate avalduste koostamine endiselt juristi kaasamist, kuid tüüpilisemate juhtumite kohta avalduse koostamisega saab robot kenasti hakkama. Jätkame enda meeskonnaga sihikindlalt tööd selle nimel, et õigusabi oleks kättesaadav võimalikult paljudele," sõnas Pisuke.



Pisuke lisab, et lisaks töövaidlusroboti loomisele arendati laiema visiooni pinnalt ka tehnoloogia, mis võimaldab juristide ja advokaatide sisendi olemasolul ehitada järgmine vajalik robot kolme ööpäevaga. "Meie meeskonna poole võivad nüüd pöörduda kõik juristid, õigusbürood ja advokaadid, kes soovivad enda töö lihtsustamiseks kasutada robotit. Tuleb vaid meie meeskonnale anda sisend ning kolme ööpäevaga korraliku sisendi vormistamisest alates on uus robot valmis. Oleme veendunud, et õigusrobotid teevad õigusabiteenuste osutamise efektiivsemaks ning alandavad lõppastmes õigusabi hinda kliendi jaoks," lisas Pisuke.



Alates tänasest on töövaidlusrobot kõigile abivajajatele saadaval siit.



Tänavu on HUGO.legal õigusabiplatvormi juristid töövaidlustes abistanud 700 inimest. Kokku on HUGO juristide kaudu sellel aastal abi saanud 7000 inimest, neile lisanduvad roboti kasutajad.



Eelnevad HUGO.legal meeskonna loodud robotid:



* 2018 aasta septmebris ehitas HUGO.legal meeskond inkassoroboti, kes koostab inkassole esitamiseks dokumendi, mille tulemusena peab inkasso nõude summat vähendama või alusetust nõudest loobuma. Tänaseks on see robot aidanud kasutajatel kokku hoida sadu tuhandeid eurosid



* 2018 aasta detsembris valmis elatise robot, kes vestluskaaslase vastuste põhjal koostab kohtule esitamiseks hagi elatise saamiseks



* 2019 aasta novembris valmis robotjurist FrankBot Poola frankivõlglaste abistamiseks.



Kõik kolm robotit abistavad inimesi jätkuvalt ning teevad seda täiesti tasuta.