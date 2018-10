"Uue vaevusega arstile minnes tasub probleemid juba varem kodus kirja panna. Siis on tulemus parem, kui väike spikker varuks," soovitas patsientide liidu tegevjuht Kadri Tammepuu, kes jagas eakate festivalil arstilkäigunippe.

Salme kultuurikeskuses peetud eakate festivalil andsid nõu oma ala asjatundjad ja meelt lahutasid armastatud artistid.

"Tervishoiusüsteemis algab kõik heast perearstist," nentis Tammepuu, kelle sõnul annab parima tulemuse arsti ja patsiendi koostöö. "Tihti aga patsient ise arstile oma kaebustest ei räägi või suhtub arsti eelarvamusega. On olnud juhtumeid, kus inimene küsib, et sõimasin arsti läbi, mis ma nüüd teen. Mina saan öelda ainult seda, et inimlikult peaksid sa minema ja vabandama. Inimesed mõtlevad tihti vaid oma õigustele, aga peaksid mõtlema ka sellele, mis nad ise teha saavad."