Gustav Adolfi Gümnaasiumi noored muusikud koos Eduard Tomani ja Robin Juhkentaliga toovad aasta lõpus ja uue aasta alguses Eesti kontserdilavadele Tallinnas Nordea Kontserdimajas, Tartu Vanemuise Kontsedimajas, Viljandi Pärimusmuusika Keskuses ja Pärnu Kontserdimajas suurejoonelise filmimuusika kontsert-lavastuse "Eesti Vabariik 150".



"Ma loodan, et Eesti on 50 aasta pärast hästi modernne ja samas väärtustab ka vanu traditsioone ja hoiab eesti keelt ka meeles," rääkis lavastuses esinev noor näitleja Eglyd Hirv. "Tänapäeval on näha, et eesti keel hakkab hajuma ja ma just loodan, et eesti keel jääb, sest see on nii ilus keel."



Eesti Vabariik 150! Tulevik saabub kiiremini, kui arvata oskame. Mis selle aja jooksul muutub? Kas meie unistused on piisavalt julged? Mida võtame kaasa tänasest? Kuidas jääda avatud maailmas eestlasteks? Ja millisteks eestlasteks?



Neid igavikulisi küsimusi aitavad avada maailma filmimuusika parimad palad filmidest "17 kevadist hetke", "James Bond", "Mehed ei nuta", "Nu pogodi", "‪Hukkunud alpinisti hotell", "Simpsons", Titanic", "Siin me oleme", "Sherlock Holmes", "Ghostbusters", "Potsataja", "Viimne reliikvia" ja kümnetest teistest tuntud ja armastatud filmidest.



Mängib GAG estraadiorkester ning laulavad GAG andekad muusikud. Kaasa teevad Eduard Toman ja Robin Juhkental ja GAG-i oma laulvad-näitlevad anded. Stsenaariumi on kirjutanud Jaak Juske ja Mari-Liis Pruul, kes on ka lavastajaks.



"Eesti Vabariik 150" lavastaja Mari-Liis Pruul sõnul võiks Eesti riik 50 aasta pärast olla avatum.

"Võib-olla natukene vabameelsem, mitte halvas mõttes, aga siiski väärtustades Eesti traditsioone," ütles ta. "Võib-olla ka kõik see hea, mis on järjest ärkamas: tagasi looduse poole, mahetooted, ökotooted, siis sellega mitte üle võlli minna, hoida keskjoont aga veidikene vabameelsem."