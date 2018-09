"Ma tänan kõiki inimesi, kes andsid omal ajal panuse rahvarindesse tugevalt tööd tehes. See kõik oli vajalik meie ühise südamesoovi teostamiseks," rääkis peaminister Jüri Ratas rahvusraamatukogus ajalookonverentsil, millega tähistatakse 30 aasta möödumist Eestimaa Rahvarinde asutamiskongressist 1. ja 2. oktoobril 1988. aastal Linnahallis. "Tänapäevalgi võib suures poliitikatuhinas tunduda, et mõni erakond ei paku võibolla nii häid ideid kui võiks, selle juures on lihtne unustada, et meil on ainult üks Eesti Vabariik ja kõik soovivad meie riigile head."

"Ma tänan kõiki inimesi, kes andsid omal ajal panuse rahvarindesse tugevalt tööd tehes," tänas Eesti peaminister Jüri Ratas eestlasi hea sõnaga toetades. "See kõik oli vajalik meie ühise südamesoovi teostamiseks." "Tänavu on Eesti riigi juubeliaastal palju tähistada. Tänu rahvarinde tegevusele 30 aasta eest saame täna vaba rahvana olla, meil on ühiseid nii kergemaid kui ka raskemaid hetki," sõnas Ratas. Rahvarinne oli sadu tuhandeid inimesi ühendavaks tugevaks jõuks, mis süstis inimestesse usku. "Vahelduvas sündmuste keerises on raske nende ajaloolisust mõista, mõnel juhul unustame olukorra olulisuse. Tänane konverents annab väga selge panuse, et nii ei lähe Rahvarindega," kinnitas Ratas. "Tänapäevalgi võib suures poliitikatuhinas tunduda, et mõni erakond ei paku võibolla nii häid ideid kui võiks, selle juures on lihtne unustada, et meil on ainult üks Eesti Vabariik ja kõik soovivad meie riigile head," sõnas Ratas.

Rahvarinde figuurjuht Kostel Gerndorf sõnas, et raamat "Eestimaa Rahvarinne 30" sai alguse sellest, kui üks seltskond sai kokku ja leidis, et tuleks asju tõsisemalt meelde tuletama hakata ja ühiskonnas meenutada. "Laulva revolutsiooni korraldas rahvas, aga kes lauluväljaku väravad lahti tegi või kes korralduse andis, see on kuskile ära kadunud ja seda ei tea keegi," märkis Gerndorf, et Rahvarinde olulisus on ajaga unustatud.

Head ja halvad rahvarindlased

"Rahvarinne on kohati selle aja jooksul maha tambitud. Ma arvan, et poliitilistel põhjustel on head ja halvad rahvarindlased. Lisaks on ju teada, et noorem põlvkond ei tea sellest ajast mitte midagi," rääkis Gerndorf.

"30 aastat Rahvarindest tähendab seda, et me kõik oleme 30 aastat vanemad. Jutt on 20. augustist, mis varem ei olnud mitte mingi püha. Märkimisväärne on see, et alles 1998. aastal sai see riigipühaks. Nüüdseks väidan, et 20. august on oma õige koha peal, seda päeva tunnustatakse."



Gerndorfi sõnul oli Rahvarinne tohutu organisatsioon: "Tugirühmi oli umbes 4000, kõigil olid esindajad, kõigis maakondades moodustusid rajoonistruktuuriüksused ja eesseisuse volikogud. 100 000 inimesed kuulusid sinna." "Tänapäeval saab nimetada seda võrgustikuks ja rõhutan, et see oli vabatahtlik. Kõigi nõusolek tuli saavutada ja nii see toimis 5 aastat. Oli probleeme ja võimuvõitlust, mitte küll vabariiklikul tasemel, aga rajoonides," märkis Gerndorf, et kõik ei tulnud alati kõige paremini välja, aga ei saa ka öelda, et miski oleks täielikult ebaõnnestunud või suure kahju toonud. "Eesti ajalugu ei saa käsitleda ilma Rahvarindeta."

Aas: rahvas soovis vabadust

"Ei ole midagi paremat, kui olla vaba rahvas vabal maal. Manifesti lõpuread andsid aimu pealtselt toimuvates muutustest," rääkis Tallinna linnapea Taavi Aas meenutades Heinz Valga tuntud lauset "Ükskord me võidame niikuinii!" ning märkis, et see lause, mis hõigati kolmandiku Eestimaa rahva ees, näitas soovi olla vaba rahvas vabal maal.

"Tänaseks on neist päevadeks möödunud 30 aastat. Oleme saavutanud palju. Võib-olla isegi rohkem, kui uskuda ja loota uskusime, aga loomulikult on meil teha veel palju." Uued põlved ei mäleta ja ei saagi mäletada aastate taguseid sündmuseid, seega on oluline, et nad siiski teaksid nendest, lisas Aas, et antud raamat on oluliseks vahendiks selle saavutamisel.

Ruutsoo: Rahvarinne sai imega hakkama

Eesti ajaloolane ja politoloog Rein Ruutsoo tänas eestlasi, kes usaldasid Rahvarinnet. Eesti riigi vabadus sai teoks tänu rahvarinde ideoloogiale ja Eestimaa rahva võimele näha sõnadet läbi ning aru saada, mida tegelikult öeldakse.





"See, mis juhtus, oli ime, see on lausa uskumatu, millega hakkama saime. Rahvarinde ajalugu on võitlus. Rahvarinne oli alati üks samm ees, mis oli üheks motiiviks võidule."





Lauristin: olulisel hetkel tulevad inimesed toetust avaldama





Rahvarinne toetus haritud ja aktiivsele osale tolleaegsest ühiskonnast, selgitas sotsiaalteadlane ja poliitik Marju Lauristin. "Sellepärast oli Rahvarindel ka rohkem silte kanda, et ju siis on nõukogudesüsteemis koha leidnud," ütles Lauristin, et poliitiliste vastuolude põhjused olid mingid mõttes ka tugevalt sotsiaalsed. "Alguses peab inimesi julgustama välja tulema, kinnitama, et homme ei panda sellepärast kinni ning siis samm sammult liikuma edasi," lisas Lauristin, et 1990. aasta jaanuaris oli 40% inimestest kindlad, et Eesti saavutab iseseisvuse. Samuti oli küsimus selles, kas iseseisvus jõustub Nõukogude Liidus või väljaspool. "See on demokraatlik konkurents, mõnikord vaieldakse ja lausa pahandatakse, aga kui on oluline hetk, siis teatakse, et tuleb seista koos, olgu see siis laulukaare all või Balti ketis. See on üheks demokraatliku arengu võtmeks. Meil on rahvakogemus, ühised väärtused ja täiesti legitiimne võimalus arutada erinevate lahendusteede osas. See on kindlasti olnud positiivne kogemus," kinnitas Lauristin.

Eesti kirjandusteadlane Rein Veidemann rääkis, et rahvarinde sisu tähendas 1988. aastal perestroika sisu, alles hiljem tähendas demokraatiat. "See tähendas hoopis vastupidist sellele, milleks perestroika oli loodud, see osutas pöördele. See sõna käivitas ahelprotsessi," rääkis Veidemann. Ta lisas, et 1988. aasta suvel kujunema hakanud rahvarindest saigi revolutsiooni vedur.

"On oluline mainida, et nädalalehe "Sirp ja vasar" tiraaž ulatus kümnetesse tuhandetesse ja selle väljaande mõjusfääris oli 70-80% eestlastest," täpsustas Veidemann.

Savisaare kõne muutis maailma

"Tol ajal esines Edgar Savisaar meie rahva ees ja pidas kõne. Me teame, et on olemas kõnesid, mis muudavad maailma," lisas Veidemann, et Savisaare kõne kuulub nende hulka.

"Sageli võrdustatakse rahvarinnet kogu rahvaga, aga see võimaldab vaikselt rahvarindest mööda minna, nagu oleks kõik see olnud isetekkeline või hoopis vastupidi, inspireeritud KGB poolt," rõhutas Veidemann Rahvarinde olulisust.

Eesti ajaloolane ja poliitik Küllo Arjakas tutvustas oma raamatut "Kaks tormi. Sakalamaa rahvarinne. Viljandimaa aastatel 1987-1992". Raamat põhineb Viljandimaal toimunud sündmustele aastatel 1987-1992. "Need kaks tormi raamatus on ühiskondlik-poliitiline torm ja sotsiaal-majanduslik torm. Viie aastaga muutus Viljandi rajoon täielikult."

Jutuks tuleb raamatus see, kuidas muutusid omandi ja võimu suhted ning kuidas mingid sündmused viisid teise või kolmanda sündmuseni. "Samuti on jutuks, kuidas tulihingelised kommunistid võitlesid ajalehe Sakala nimel. Jutuks on ka augustiputš Viljandis, kui suured olid toidunormid, millistele kaupadele milliseid talonge oli vaja," lisas Arjakas, et raamatu lõpus on ka 23 teemakohast dokumenti.









