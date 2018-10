"Korruptsioonivaba ei ole ükski riik, ent Tallinn on nii suure prokuratuuri ja KAPO tähelepanu all, et ametnik, kes kontrollist hoolimata altkäemaksuga riskiks, oleks ääretult rumal," rääkis linnavolikogu keskfraktsiooni aseesimees Toivo Tootsen. "Kõigi nende asjade tulemusel on Tallinnas korruptsioon väga madal." Vaata volikogu infotunni otseülekannet siit!