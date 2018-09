Viilma: koolides on liiga vähe usuõpetust

"Kuigi Eesti on innovaatika ja infotehnoloogia pilootriik Euroopas, kus teadmistepõhist haridust hinnatakse kõrgemalt kui paljudes muudes paikades, iseloomustab vabas ja tänapäevases Eestis sündinud uusi noorte põlvkondi usualane kirjaoskamatus," sõnas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma.

Paavst Franciscuse oikumeenilisel kohtumisel noortega Tallinna Kaarli kirikus tänas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma paavsti erilise tähelepanu eest meie väikese rahva, sealhulgas Eesti noorte vastu.

Peapiiskop avaldas oma kõnes muret Eestis süveneva usualase kirjaoskamatuse pärast. "Kuigi Eesti on innovaatika ja infotehnoloogia pilootriik Euroopas, kus teadmistepõhist haridust hinnatakse kõrgemalt kui paljudes muudes paikades, iseloomustab vabas ja tänapäevases Eestis sündinud uusi noorte põlvkondi usualane kirjaoskamatus. Vaid mõni protsent kõigist koolinoortest saab koolis teada erinevatest maailma religioonidest, sealhulgas kristlusest," nentis Viilma.

Peapiiskop rõhutas, et just kristluses tõuseb eristuvalt esile piirideta ligimesearmastus kõigi, eriti mahajäetute, kõrvaletõugatute, teistsuguste ja võõraste vastu. "Seetõttu on just koolieas saadud teadmised üldisest ligimesearmastusest hooliva ja armastava ühiskonna ehitusmaterjaliks, mida on kasutatud demokraatliku ja Jumala palgest peegeldunud inimnäolise Euroopa rajamiseks," lisas Viilma.

Peapiiskop pöördus noorte poole sõnumiga: "Uurige ja otsige Tõde, mis on kestnud üle ajastute! Seiske oma õiguste eest omandada kallutamata ja erapooletuid usualaseid teadmisi kõikides koolides, mitte ainult erakoolides."

Paavst Franciscuse oikumeeniline kohtumine umbes 1500 noorega luterlikus Kaarli kirikus on paavsti Baltimaade 4-päevase visiidi üks eripalgelisemaid kohtumisi, kuna osalejate hulgas on suures ülekaalus mittekatoliiklastest noored teistest kirikutest. Paljud Eesti koolidest kohale tulnud noortest ei ole ennast üldse usuliselt määratlenud.