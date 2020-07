Viimsis valmib Eesti esimene sviitidega eakatekodu

3200-ruutmeetrisesse Viimsi Pihlakodu hoonesse tuleb lisaks kaasaegse sisustusega eluruumidele ka oma raamatukogu, suurköök, saunad, massaaži- ja protseduuriruumid ning avar saal ühisteks ettevõtmisteks.

Kuu aja pärast avab Viimsis uksed 130-kohaline Eesti kaasaegseim Pihlakodu eakatekodu, milles on ka esimesed terrassidega sviidid.

Pihlakodude juhi Kadri-Ann Tivase sõnul on pealinnas ja selle lähiümbruses nõudlus kvaliteetsete hooldekodude kohtade järele jätkuvalt kõrge. "Meie kaks aastat tagasi avatud 85-kohalises Nõmme Pihlakodus on täna kohad täis, mullu sügisel avatud suures, 180-kohalises Tabasalu eakatekodus on vabu kohti veel vaid kahekohalistes tubades, nii et oleme nüüd avanud broneerimise juba ka Viimsis," märkis Tivas.

"Inimesed soovivad oma lähedasele eakatekodu kohta ikkagi reeglina kodule võimalikult lähedale, mistõttu on järgmise nii-öelda uue aja eakatekodu avamine hea uudis kindlasti eelkõige Viimsis, Pirital ja Lasnamäel elavatele inimestele, aga ka teistele pealinlastele," lisas eakatekodude juht.

Viimsis, aadressil Pärtlepõllu tee 2 septembris avatavas Pihlakodu uusimas eakatekodus on ühe-, kahe-, ja kolmetoalised mugavad tavatoad ning eraldi majaosas ka Eesti esimesed eakate sviidid, mis on avaramad, luksuslikuma sisustusega ning igaüks oma terrassiga. "Sviidid on mõeldud endaga paremini toimetulevatele eakatele, asudes eraldi hoone osas, mis tagab suurema privaatsuse ja kus on võimalik ka iseseisvalt tulla-minna," selgitas Tivas.

3200-ruutmeetrisesse Viimsi Pihlakodu hoonesse tuleb lisaks kaasaegse sisustusega eluruumidele ka oma raamatukogu, suurköök, saunad, massaaži- ja protseduuriruumid ning avar saal ühisteks ettevõtmisteks. Nagu teised Pihlakodud, saab ka Viimsi eakatekodu vajadusel nii korruste kui väikesemate üksuste kaupa isoleerida, mis aitab piirata haiguspuhangute korral viiruse levikut. Kuutasud uues eakatekodus algavad 990 eurost, sõltudes kohtade arvust toas ning hooldusabi vajaduse astmest.

Pihlakodu on kaasaegsete eakatekodude kett, kuhu lisaks Viimsi eakatekodule kuulub täna 180-kohaline esinduslik Tabasalu hooldekodu ja Tallinna moodsaim 85-kohaline Nõmme Pihlakodu.