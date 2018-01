Täna tähistab Tallinna tasuta ühistransport oma 5. sünnipäeva. "Mina tegin oma esimese tasuta sõidu 1. jaanuaril kell kuus hommikul - täitsa mugav ja mõnus oli," kirjeldas laulja Koit Toome. "Tallinnas on super sõita, saan kõik oma asjad linnas ära ajada," kiitis aga legendaarne Ita Ever. "Tasuta ühistransporti algul hurjutati, aga tegelikult on see oma eluõigust tõestanud ja annab linnale ainult juurde," lisas ooperilaulja Jassi Zahharov.

Täna tähistab Tallinna tasuta ühistransport oma 5. sünnipäeva. "Mina tegin oma esimese tasuta sõidu 1. jaanuaril kell kuus hommikul - täitsa mugav ja mõnus oli," kirjeldas laulja Koit Toome. "Tallinnas on super sõita, saan kõik oma asjad linnas ära ajada," kiitis aga legendaarne Ita Ever. "Tasuta ühistransporti algul hurjutati, aga tegelikult on see oma eluõigust tõestanud ja annab linnale ainult juurde," lisas ooperilaulja Jassi Zahharov.

Tasuta ühistransport tähistab täna oma viiendat sünnipäeva! Loe, mida arvasid Eesti avaliku elu tegelased tasuta sõidust siis, kui see oli vaid tore tulevikulootus ja ka siis, kui linna ambitsioonikas idee rahva soovil teoks tehti!

Koit Toome tegi Tallinnas oma esimese tasuta bussisõidu

"Mina tegin oma esimese tasuta sõidu 1. jaanuaril kell kuus hommikul - täitsa mugav ja mõnus oli," rääkis laulja Koit Toome Naistelehele aastal 2013. "Ma usun, et ma hakkan seda teinekordki kasutama. Mul läheb ju maja eest tramm ja kui on teatrisse või kesklinna minek, kuhu on vaid paar peatust sõita, siis miks mitte."

Paljudele inimestele on see väga suur asi, et ühistransport on nüüd tasuta.

"Mina usun, et paljudele inimestele on see väga suur asi, et ühistransport on nüüd tasuta, kuid usun ka, et paljud oleksid nõus kvaliteetse ja puhta teenuse eest ka veidikene maksma," tõdes Toome.

Ita Ever: tasuta bussisõit on super!

2012. aastal tasuta ühistranspordi rahvahääletuse üks reklaamnägudest, näitleja Ita Ever leidis toona, et tasuta ühistransport tooks kindlasti kaasa ka sõitjate arvu kasvu. "Arvan, et tasuta ühistransport tooks kindlasti sõitjaid juurde," hindas Ever samal aastal Pealinnas linna plaani.

"Tasuta sõit kõigile oleks meeldiv," nentis Ever ligi kuus aastat tagasi, kui tasuta ühistransport oli veel vaid tulevikulootus."Näiteks lastega peredel, kel praegu rahaliselt raske, oleks nii tunduvalt kergem liigelda."

Lastega peredel, kel praegu rahaliselt raske, oleks nii tunduvalt kergem liigelda.

Kuna Tallinnas on ühistransport üle 65aastastele tasuta, oli Ever toona saanud juba aastaid tasuta sõitu nautida ja ta pidas sellest väga lugu. "Minule on ühistransport praegugi tasuta, sõidan põhiliselt bussi ja trolliga. Tallinnas on super sõita, saan kõik oma asjad linnas ära ajada," ütles ta. "Ma naudin bussi- ja trollisõitu. Minu elukutse juures on vajalik, et saan inimesi vaadata, leian nii osatäitmiiseks nii mõnegi põneva karakteri."

Ülle Kaljuste: Tallinna ühistransport on palju paranenud

"Sõitjate arvu tõstaks tasuta ühistransport kindlasti," arvas näitleja Ülle Kaljuste kuus aastat tagasi Pealinnas tasuta ühistranspordi ideed hinnates. "Kui rahaallikad on olemas, siis miks mitte!"

Kui varem tuli bussijärjekorras suisa trügida, siis nüüd kõik sujub.



"Kasutan ühistransporti aeg-ajalt ka Tallinnas ja aja jooksul on see küll liikunud suuresti paremuse poole," rääkis Kaljuste. "Kui varem tuli bussijärjekorras suisa trügida, siis nüüd kõik sujub. Pean eelkõige silmas kindlaid sõidugraafikuid, millest reeglina ka minuti pealt kinni peetakse. Ajakulu saab täpselt välja arvestada ja juba see toob bussi- ja trammisõitjaid juurde."

Jassi Zahharov: tasuta ühistransport annab linnale ainult juurde

"Elan kesklinnas ja kuni viimase ajani teinud oma käigud jalgsi või autoga. Aga hiljuti viisin auto remonti ja läksin siis bussi peale. Oli lõõtsbuss – ilus, suur ja puhas. Sõitjad olid kõik väga soliidsed inimesed, asotsiaale polnud näha. Buss oli suhteliselt täis, aga kohti jätkus. Oli väga meeldiv sõita," sõnas ooperlaulja Jassi Zahharov Pealinnale 2015. aastal.

Tasuta ühistransporti algul hurjutati, aga tegelikult on see oma eluõigust tõestanud.

Ooperilaulja arvas, et hakkabki edaspidi rohkem trammi kasutama, eriti kui tulevad uued ja moodsad sõidukid. "Lõppude lõpuks on kesklinnas auto parkimisega suured probleemid. Tasuta ühistransporti algul hurjutati, aga tegelikult on see oma eluõigust tõestanud ja annab linnale ainult juurde," märkis ta. "Müts maha nende inimeste ees, kes on tasuta ühistranspordi loonud ja selle eest seisnud!"

Hardo Aasmäe: tulevik kuulub tasuta ühistranspordile!

"Tasuta ühistransport pole mingi Hruštšovi-aegne jabur kommunismiehitamise plaan, vaid sellest on saanud turumajanduslik vajadus," kinnitas 2012. aastal endine Tallinna linnapea Hardo Aasmäe Pealinnas.

Aasmäe sõnul on näiteks Gibraltari viiest bussiliinist neli tasuta ja vaid üks, lennujaama viiv buss on tasuline. "Soovitan kõigil tasuta ühistranspordi vastastel mitte huupi selle idee vastu sõdida, vaid sõita Gibraltari või Haagi kesklinna olukorraga tutvuma."

Aasmäe sõnul tuleb olukorras, kus ühistranspordi dotatsioon linnaeelarvest on juba kasvanud üle 60 protsendi, kaaluda, kas nii on majanduslikult mõttekas jätkata, või tuleks otstarbekam minna üle tasuta ühistranspordile. "Kas see vaev ja kulutused, mis praegu tehakse sõidupiletite trükkimiseks, turvaelementidega varustamiseks, kontrollimiseks jne väärib enam küünlaid? Ummikute vältimiseks tuleks laiendada tänavaid, meil aga on igal pool majad ees ja see teeb laiendamise väga kalliks. Ummikumaksu omakorda muudab kalliks ja ka ebaotstarbekaks väga keeruline menetlemine," vaeb ekslinnapea alternatiive.

Aasmäe on koguni välja pakkunud kogu riigis tasuta ühistranspordile üle minna, ning raha ühistranspordi katteks võiks tema hinnangul laekuda mõnest uuest maksust nagu näiteks tarbimismaks.

Sääst keskklassile ning muretu koolitee

"Keskklassile annaks priipilet kindlasti olulist säästu, eriti lastega ja lastelastega peredele," ütles Pealinnale 2012. aastal näitleja Eve Kivi, kelle sõnul aitaks tasuta ühistransport piirata autodetulva ning seeläbi vähendada linnamüra ja õhusaastet.

"Linnaelanike küsitluse korraldamine on päris hea mõte, mina soovitaksin küll inimestel selles osaleda," kiitis samal aastal lauljatar Airi Ojamets Pealinnas. "Kulude kokkuhoid on inimestele tänasel päeval vägagi tähtis. Näiteks lapsevanematel pole vaja muret tunda, ega lastel kuukaardi aeg pole otsa lõppenud või piletiraha koju ununenud - bussist väljatõstmine rikuks ju kogu väikeste laste päevaplaani." "Üliõpilased jt vähekindlustatud elanikud saaksid samuti kergemalt hingata, sest praegu on ühistranspordipilet ju üsna kallis," lisas lauljanna.

Dirigent Peeter Saul kinnitas 2012. aastal et ta põhimõtteliselt toetab tasuta ühistransporti ja läheb ka ise hea meelega selle poolt hääletama, kui tervis lubab. "Klassikalise muusika orkestrantide palgad pole kiita ja kui nad saaksid tasuta bussiga tööle sõita, siis miks mitte. Soovitan tasuta ühistranspordi poolt hääletada kõigil muusikutel, kel autot pole," ütles maestro.