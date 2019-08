Viis asja, mida peaksid teadma ravimiretseptide pikendamisest apteegis

"Tuleks meeles pidada, et retsepti saab uue teenuse vahendusel välja kirjutada ühekordselt, sõltuvalt patsiendi raviplaanist kuni kolmeks kuuks. Pikemaks perioodiks tohib retsepte välja kirjutada ainult patsiendi enda raviarst," rääkis perearst Sergey Saadi.

Alates juunist on apteegikülastajatel võimalik pikendada märkamatult lõppenud ravimiretsepte valitud Benu apteekides kohapeal. Minudoc.ee süsteemiga liitunud Saadi selgitab, milliseid ravimeid apteegis nüüdsest pikendada saab.

Apteekides on sagedane olukord, kus patsiendid avastavad, et nende retsept on ootamatult lõppenud. Lisaks on nagu nimelt sellisel puhul kas kell liiga palju või on käes nädalavahetus ning perearstid pole kättesaadavad. Küll aga on kohe tarvis kas kõrgvererõhutõve- või diabeediravimeid, beebipille või midagi muud hädavajalikku. Nüüd saab vajaliku retsepti kiirelt ja mugavalt apteegis pikendada.

1. Kuidas retsepti pikendamine käib?

Retsepte saab pikendada apteekides asuvates helikindlates kioskites, kus patsiendid saavad ekraanile vajutades sisestada vajaliku info, mis liigub veebilehe Minudoc kaudu süsteemiga liitunud perearstini.

Patsiendi isiku tõendamiseks on vajalik autentimine ID-kaardi, mobiil-ID või smart-ID-ga. "Selleks, et arst saaks otsustada retsepti pikendamise vajaduse üle, on esmalt tarvis tutvuda patsiendi digiloo ja varasemalt väljakirjutatud retseptidega. Selleks peab patsient end autentides loa andma," selgitas Saadi. "Vajadusel helistame patsiendile ja küsime täpsustavat informatsiooni. Ka patsient ise saab meie arsti käest infot nii ravimi annustamise kui ka selle määramise otstarbekuse kohta."

Pärast taotluse saatmist, saab patsient juba veerand tunni jooksul SMSi retsepti pikendamise teatega või siis põhjendusega, miks retsepti ei ole võimalik pikendada. Seejärel saab koheselt vajalikud ravimid välja osta.

2. Milliseid retsepte saab pikendada?

Saadi sõnul saab apteegis pikendada ennekõike nende ravimite retsepte, mis on raviarsti poolt määratud kasutamiseks krooniliste või pikalt kestvate haiguste raviks, olgu siis kuuridena või pidevalt. "Selliste ravimite hulka kuuluvad näiteks diabeedi ja kõrgvererõhutõve ravimid, mis on ühtlasi ka ravimid, mille retsepti soovitakse Minudoc süsteemi kaudu kõige sagedamini pikendada. Samuti saab apteegis uuendada rasestumisvastaste vahendite retsepte," selgitas Saadi.

"Tuleks meeles pidada, et retsepti saab uue teenuse vahendusel välja kirjutada ühekordselt, sõltuvalt patsiendi raviplaanist kuni kolmeks kuuks. Pikemaks perioodiks tohib retsepte välja kirjutada ainult patsiendi enda raviarst," lisas ta.

3. Milliseid retsepte ei saa pikendada?

Teatud ravimeid apteegis retsepti pikendamise teenusega uuendada ei saa. "Selliste ravimite hulka kuuluvad näiteks vähiravimid ning narkootilise ja psühhotroopse toimega ravimid nagu uinutid, rahustid ja antidepressandid. Samuti ei kirjutata välja ägedate seisundite, näiteks erinevate põletike ja tugevate valude vastaseid ravimeid, sealhulgas antibiootikume," selgitas Saadi, kes lisas, et apteekides ja Minudoc veebilehel on võimalik antibiootikumide väljakirjutamiseks broneerida aeg arsti videokonsultatsioonile, kus saab arstiga raviplaani ja ravimi välja kirjutamise vajadust arutada.

Teenuse vahendusel ei pikendata ka nende ravimite retsepte, mida patsient tervise infosüsteemi andmetel ei ole kaua kasutanud. "Ravimite retsepte, mida patsient näiteks aasta tagasi kasutas ja vahepealsel ajal ei ole selle tervisemurega arsti poole pöördunud, ei saa selle teenuse vahendusel pikendada. Selliste ravimite pikendamiseks tuleks broneerida aeg arsti videokonsultatsioonile," sõnas Saadi.

4. Kus ja mis ajal saab retsepte pikendada?

Retsepte saab pikendada hetkel kolmes pilootprojektiga liitunud Benu apteegis Tallinnas: vanalinnas aadressil Aia 7, Tallinnas Sikupilli kaubanduskeskuses ning kesklinnas aadressil Narva mnt 7 asuvates apteekides.

Lisaks on võimalik retsepti pikendada sisenedes Minudoc süsteemi Benu apteegi kodulehelt või minudoc.ee veebi kaudu.

Retsepte saab süsteemi kaudu tellida ja pikendada iga päev kuni õhtul kella kümneni, sealhulgas ka nädalavahetustel ja riigipühade ajal. Retsepti pikendamise teenustasu on 5 eurot. Arsti videokonsultatsiooni teenustasu on 15 eurot.

5. Kas saan pikendada ka oma pereliikmete retsepte?

"Nii nagu perearsti juures kohapeal, ei saa ka apteegis pikendada teiste inimeste retsepte, vaid ikka ainult endale välja kirjutatud retsepte," rääkis Saadi.

Retsepti pikendamise teenus on suunatud eeskätt täiskasvanutele, kes oskavad lähtudes eelnevalt raviarsti poolt saadud soovitustest ise hinnata ravimi pikendamise vajadust ja ravimi võtmisest saadavat efekti ning seda ka ankeedis arstile kirjeldada. "Kui aga vanem näeb, et ta alaealisel lapsel on otsa saanud pidevalt kasutatav ravim, saab broneerida aja videokonsultatsioonile, mille käigus saab arst otsustada, kas ravimit on vaja pikendada või ei," selgitas Saadi.