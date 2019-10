Viis keelatud eset, mida kõige sagedamini käsipagasisse unustatakse

Enamikes koolides algab vaheaeg, mida paljud pered kasutavad puhkuse veetmiseks ja reisimiseks. See omakorda toob Tallinna lennujaama rohkem reisijaid ja tipptundidel pikemad ooteajad. Julgestuskontrolli kiireks ja stressivabaks läbimiseks soovitavad Tallinna lennujaamas töötavad G4S Eesti lennujulgestajad tutvuda enne reisi pagasireeglitega.

Mis on need keelatud esemed, mida pagasisse panna ei ole lubatud? Lennujulgestajad toovad välja viis keelatud asja, mille osas on reisijatel kõige rohkem küsimusi ja mida sagedamini pagasisse unustatakse.

1. Vedelikud

Üldjuhul teatakse, et käsipagasis peab kõikvõimalikud vedelikud mahutama liitrisesse suletud minigrip kilekotti. Sageli ei tulda aga selle peale, et vedelike alla liigituvad ka pastad ja kreemid. Lisaks hambapastale ja juuksegeelile liigitatakse vedelikeks ka kõik toiduained, mis ei ole tahked. Näiteks pasteet ja vedel mesi.

Tallinna lennujaamas on keelatud käsipagasis lennuki salongi kaasa võtta vedelikke, mis on suuremas kui 100-milliliitrises või samaväärse mahutavusega üksikpakendis. See keeld ei kehti ravimitele ega eridieettoidule.

2. Akud

Akud võib pakkida ainult käsipagasisse, kuid ka seal peab arvestama mahupiirangutega. Näiteks akupanga puhul, mis on mahutavusega üle 100 Wh, peab lennuki pardale kaasavõtmiseks olema lennuettevõtja luba. Üle 160 Wh mahutavusega akupangad on aga täiesti keelatud (välja arvatud ratastooli varuakud mis tuleb lennuettevõtjaga kooskõlastada).

Enamik akupankasid, millega nutitelefone laetakse, mahuvad lubatu piiresse, kuid alati tasub aku peal olevast infost üle kontrollida, kas see ikka on nii.

Kui reisija paneb akupanga äraantavasse pagasisse, siis kutsutakse inimene tihti korduvkontrolli. See omakorda võib tähendada, et pagas ei jõua õigeaegselt lennule.

3. Tulemasinad

Käsipagasisse või pakkida ühe tulemasina. Kui enne olid Zippo tüüpi tulemasinad keelatud, siis nüüd on ka need lubatud.

4. Küüneviil

Keelatud on terava otsaga ja metallist küüneviilid. Need, mis pole metallist ja millel teravaid servi pole, võib rahulikult käsipagasisse pakkida.

5. Tööriistad

Kruvikeeraja või multitööriistaga üldiselt reisile ei minda, kuid tööriistu unustatakse tihti käsipagasisse, sest sama kotiga veavad inimesed sageli erinevat kraami. Siinkohal on soovitav oma kott või kohver enne pakkimist põhjalikult üle vaadata.