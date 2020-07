VIIS SUVIST SÕIDUKIKAHJU: Suvel esineb sagedasti plekimõlkimisi

Kuigi võiks arvata, et talvel on autoga liigeldes oluliselt rohkem riske kui suvel, siis Maanteeameti statistika andmetel toimus mullu juunis 173 liiklusõnnetust, mis võrreldes jaanuariga on 52% enam.

Suvisel ajal on liiklussagedus oluliselt suurem ning sõidurõõmu rohkem. Milliseid on suvised sõidukikahjud, mida saad leevendada kaskoga? Kommentaare jagab IIZI sõiduki- ja masinakindlustuse tootearendusjuht Triin Kääramees.

Suvised temperatuurid mõjutavad rehvirõhku

Soe ilm võib põhjustada rehvirõhu suurenemist, mis omakorda mõjutab sõiduki juhitavust, manööverdamisvõimet ja pidurdusteekonna pikkust. Samuti kulub vale rõhuga rehv ebaühtlaselt ja oluliselt kiiremini, mis võib lõppeda sõidu katkemise või koguni avariiga.

"Juhul kui rehv puruneb ning sõitu jätkata ei ole võimalik, on abiks kaskokindlustuslepingus pakutav autoabi teenus, mis pakub 24/7 abi nii purunenud rehvi puhul kui ka mitmete muude viperuste korral," kommenteerib Kääramees. Oluline on arvestada, et juhul, kui rehvi ei ole võimalik parandada, siis viiakse sõiduk lähimasse töökotta, kus rehvide remonttööde eest tasub autoomanik ise.

Suveõhtutel on aktiivsemad nii autojuhid kui ka metsloomad

Puhkuste ajal sõidetakse rohkem ka õhtutundidel, sest väljas on valge ning teeolud on head, kuid paraku on siis aktiivsemad ka metsloomad. "Loomale otsasõit võib kaasa tuua märkimisväärsed sõidukikahjud, mis hüvitatakse vaid kaskokindlustuslepingu alusel," kommenteerib IIZI sõiduki- ja masinakindlustuse tootearendusjuht. "Arvestada tuleks, et mitmed kindlustusseltsid hüvitavad omavastutuseta vaid kokkupõrke metsloomaga ning mõne kindlustusandja puhul võib rolli mängida hoopis õnnetuse toimumiskoht olenevalt sellest, kas tegu oli asulasisese või -välise teega," rõhutab Kääramees.

Autodest pungil rannaparklad toovad kaasa plekimõlkimisi

Suvel on rannaparklad täis autosid ning kahjud on kiired tekkima. Sageli pargitakse selleks mitte ettenähtud kohtadele, liikumiseks ei ole piisavalt ruumi või kahjustatakse autouksega teist sõidukit. Peale pisikest ootamatut kõksu pargib kahju põhjustaja auto sageli mujale või lahkutakse, mistõttu süüdlane jääb tabamata, samuti ei ole enamikes rannaparklates ka videokaameraid. "Kui süüdlast ei leita, siis pakub leevendust vaid olemasolev kaskokindlustus, mis aitab Sul enda auto korda teha," nendib Kääramees. Tasuda tuleb vaid kindlustuslepingus kokkulepitud omavastutus.

Teetööd ja lahtised kivid päädivad autoklaasi kahjustustega

Teetööd ja suvi on üldjuhul lahutamatud kaaslased, millega iga aasta kokku puutume. Sageli on ajutised pikad lõigud kaetud lahtise kruusa või kividega, mis näiteks eessõitva auto alt Sinu neljarattalise esiklaasi võivad lennata ning korralikud täkked endast maha jätavad. Klaasikahjude paranduskulud on sageli üsna krõbedad, uuematel sõidukitel on klaasidel soojendus, andurid ja erinevad näidikud ning tihti tuleb väikese täkke tõttu välja vahetada kogu esiklaas. "Üldiselt hüvitatakse kasko puhul sõidukiklaasi parandamise või vahetamise kulud omavastutust nõudmata," Kääramees. Arvestama peaks, et aknaklaasiks ei loeta klaaskatust või katuseluuki.

Perega koos ettevõetud autoreisid muretumaks

Sageli jäetakse aga kõige olulisem kindlustuseta. Sõidukit on võimalik remontida või asendada, kuid viga võivad saada ka autos viibivad isikud. Tasub mõelda endale ja oma perele ning muuta koos ette võetud autoreisid muretumaks. Kindlustus ei saa küll õnnetusi ära hoida, kuid kaskokindlustuslepingu alusel pakutava õnnetusjuhtumikindlustusega on võimalik selle tagajärgi leevendada ning paranemisele keskenduda.