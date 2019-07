VIKTOR: Tallinnas on nii palju üritusi, et igav ei hakka

"Ka mulle meeldib puhata välismaal, kuid leian, et Tallinn on suurepärane koht suveks," tõdes Viktor. "Stroomi rand, Pirita, Pikakaari, Kakumäe, Väna-Jõesuu, Laulasmaa - see on kõik suht lähedal. Kus veel oleks selline lai valik?"

Viktor elab Haaberstis, mistõttu käib ta sageli Harku järve ääres grillimas, kalu püüdmas ja lihtsalt jalutamas. "Suvel on Tallinnas nii palju üritusi, et igav kindlasti ei hakka."

"Ainuke asi, mis suvel tuju rikub, on see, et sooja ilmaga tarvitavad paljud inimesed oma kambaga alkoholi avalikes kohtades," lisas Viktor. "Mina arvan, et vähemalt mupo võiks aegajalt läbi sõita siit linnaosast, et kuidagi neid inimesi korrale kutsuda," märkis Viktor, et mida soojemaks ilm muutub, seda rohkem häirivaid inimesi tänavatel on.