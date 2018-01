Vilde muuseumis avatakse kirjaniku ja illustraatori ühisnäitus

Tallinna Kirjanduskeskuse Eduard Vilde muuseumis avatakse 13. jaanuaril kell 13 kirjaniku Jan Kausi ja illustraator Lumimari ühine näitus "Raamatu aknad". Näitus teeb kummarduse illustratsioonikunstile ning pakub võimalust kulgeda läbi teksti ja pildi kirjanduslikus linnaruumis.

Viimasel ajal ei ole Eesti illustratsioonikunst enam ainult lastekirjanduse ja luule pärusmaa. Asko Künnapi kunstnikutööd on juba mõnda aega ilmestanud Rein Raua proosaraamatuid, Peeter Alliku pildid lisavad sügavust Vahur Afanasjevi suurromaanile „Serafima ja Bogdan“.

Sama ilmingut esindab 2017. aasta sügisel ilmunud Jan Kausi „Kompass“, mille pildid tegi Lumimari. Raamatu illustratsioone ühendab akna motiiv - kunstnik on kasutanud oma joonistustes kas vaateid akendest või vaateid akendesse. Kuna Kausi „Kompassi“ peamine tegevuskoht on kirjanikku jätkuvalt inspireeriv Tallinn, on ka Lumimari aknad ammutanud ideid Tallinna akende arhitektuurist.



Olgugi, et algselt on Lumimari illustratsioonid mõeldud ilmestama Jan Kausi miniatuurromaani, asetab praegune näitus piltide ja teksti suhte ümber - Kausi tekstilõigud hakkavad ilmestama Lumimari pilte. Sedasi tähistab näitus mitte ainult Lumimari tööde, vaid illustratsioonižanri suveräänsust üldisemalt. Lisaks „Kompassis“ ilmunud illustratsioonile on näitusel võimalik vaadata viit värsket joonistust, mille juurde kirjutas Kaus motod veel ilmumata lugudele.



Näitus jääb avatuks 2. veebruarini 2018

www.kirjanduskeskus.ee