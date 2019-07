Vilde spordipargist peletab pätte ja purjutajaid mehitatud valve

Mustamäe linnaosavalitsus sõlmis lepingu USS Security Eesti AS-iga mehitatud valveteenuse osutamiseks, et tagada Vilde tee 69 asuva spordipargi turvalisus. Linnaosa vanema Lauri Laatsi sõnul on kevadel avatud spordipark osutunud üle ootuste populaarseks ning avaliku korra tagamiseks on mehitatud valve hädavajalik.

"Mul on väga hea meel, et alles kevadel avatud Vilde spordipargist on saanud juba kõige populaarsem Mustamäe spordiväljak," ütles Lauri Laats, "paratamatult kipuvad nii mõnusasse kohta ka tegelased, kes tahavad sportimise asemel teistega vaid tüli norida, inventari lõhkuda või end lihtsalt purju juua. Kuigi koostöö nii politsei kui ka munitsipaalpolitseiga on sujunud hästi, otsustasime täiendava turvalisuse tagamiseks õhtusel ajal spordiparki tellida turvamehed."



Laatsi sõnul pole tegemist lihtsalt aeg-ajalt kohale sõitva kontrolliga, vaid igaõhtuse turvameeskonna kohalolekuga.

"Lapsi ja noori on Vilde spordipargis väga palju ning kõik peavad saama end seal turvaliselt tunda, avaliku korra rikkujatele seal kohta pole. Lisaks tuletan meelde, et koostöös politseiga hoiab pargil silma peal turvakaamera ning kolmel päeval nädalas pakuvad Mustamäe noortekeskuse töötajad noortele spordipargis põnevaid tegevusi. Ikka selleks, et kõigil pargi külastajatel oleks mõnus ja turvaline suvi."



Vilde tee spordipargi mehitatud valve alustab tänasest, 22. juulist ning kestab 22. septembrini. Vajadusel pikendatakse valve perioodi.