Virtuaalkonsultatsioone saab arstidega pidada ka pärast eriolukorda

"See on positiivne meede, mida üha rohkem perearstid kasutavad just selleks, et ühest küljest pakkuda patsiendile parimat nõu ja teisest küljest ka kõige õigema võimaliku arsti juurde suunata," märkis sotsiaalminister Tanel Kiik.

Eile kogunenud haigekassa nõukogu arutas septembrist jõustuvaid tervishoiuteenuste loetelu muudatusi, mis võimaldavad jätkata eriolukorra ajal kasutusele võetud võimalusi, näiteks kaugkonsultatsioonide pakkumist, vahendas BNS ERR-i.

Kiige sõnul jääb haigekassale eraldatud ja kasutamata jäänud lisaraha ootama võimalikku teist viirusepuhangu lainet. Kiige sõnul jõustuvad tervishoiuteenuste loetelu muudatused 1. septembrist, mõned aga tagasiulatuvalt. Seda näiteks kaugkonsultatsioonide võimaldamine olukorras, kus raviteenuse nõustamist on võimalik pakkuda interneti vahendusel.

"Seda toetasid nii haiglad kui tervishoiutöötajad," rääkis Kiik, kelle hinnangul võimaldab see teatud juhtudel teha teenuse kättesaadavust ka paremaks ja lühendada ravijärjekordi. Paljusid probleeme ei ole võimalik kaugkonsultatsiooni teel lahendada, kuid Kiige sõnul saab raviarst koos patsisendiga otsustada, millal on vajalik füüsiline kohtumine ning millal on võimalik otsuseid langetada videosilla vahendusel.

Kiik märkis, et haigekassa tegi muudatusi kriisiajal valmisolekuks, mis võimaldab vajadusel kulutusi kompenseerida. See tähendab, et viiruse teise laine puhkemise korral oleks tervishoiuteenuste loetelus eraldi hinnakirjas võimalus teatud kulutusi teha ja haigekassalt hüvitisi saada. "See annab ka kindlustunde haiglasüsteemile ja parandab reageerimiskiirust," sõnas Kiik ERR-ile.

Mitmes valdkonnas lisandus e-konsultatsiooni kasutamise võimalus, et perearst saaks vajadusel konsulteerida eriarstiga ja otsustada, kas patsient vajab saatekirja.