Viru bussiterminali remont toob ilusad seinad ja eredama valguse

Lisaks seina- ja laepaneelidele kuulub moodsama vastu väljavahetamisele ka tulekustutussüsteem. Uued valgustid kulutavad senistest poole vähem elektrit.

Nädala eest algas Viru bussiterminalis remont, mille peamine eesmärk on ajast maha jäänud valgustite vahetamine eredamate ja ökonoomsemate vastu. "Kohas, kust käib läbi 20 000-30 000 inimest päevas, on vaja paremat valgustust,» selgitas Tallinna transpordiameti bussiterminali peaspetsialist Heikki Eigi. "Praegu on bussiterminalis lihtsalt pime kõndida. Seni kasutusel olnud valgustid on pandud 15 aastat tagasi ja tol ajal olid valgustusele ja valgustitele esitatavad nõuded, nii nagu nad olid."

Eigi sõnul on halogeenlampide ja päevavalgustorude asemele pandavad nüüdisaegsed leedlambid vähemalt poole suurema valgustusjõuga, nõuavad vähem hooldamist ja on keskkonnasõbralikumad ning ökonoomsemad. "Omal ajal valiti kindlasti kõige paremad valgustid ja lambid, aga aja jooksul on tehnika edasi arenenud," rääkis Eigi. "Pärast valgustite vahetamist hoiame kindlasti kõvasti kokku ka elektri pealt – seda kulub umbes poole vähem ning see tähendab kokkuhoidu üle saja euro kuus."

Bussiterminalis on ka kolm ülekäigurada, mis on valgustatud veel eraldi ja eriti hästi.

Töö käib osade kaupa

Remont ei piirdu aga ainult valgustite vahetamisega. Bussiterminali vanade lae- ja seinapaneelide asemele tulevad uued, vahetatakse välja ka internetikaablid ja pannakse tulekahju kustutamise piserdisüsteem, mis vastab uutele nõudmistele. "Sellega suureneb inimeste turvalisus," nentis Eigi. Remont läheb kokku maksma 600 000 eurot.

Remondi ajaks bussiterminali ei suleta ning töid tehakse järk-järgult nii, et parajasti töös olevad kohad on eraldatud muust alast piiretega. Tööd võtavad seetõttu küll paratamatult rohkem aega, kuid hea on see, et reisijaid pole vaja välja tuule ja vihma kätte ajada.

Jõuluks tuba valgeks

Reisijate liikumine terminalis on siiski veidi piiratud, kuid samas see neid eriti ei sega. "Liikumisteed võivad veidi muutuda, kuid mitte nii oluliselt, et inimesed üldse enam midagi üles ei leia," lausus Eigi. "Palume hoolikalt jälgida ümber suunavaid infoviitasid. Inimesed võivad olla kindlad, et kõik teenindamispinnad ja peatuste juurdepääsud jäävad avatuks. Loomulikult vabandame me tekkida võivate ebamugavuste pärast ja täname samas külastajaid mõistva suhtumise eest."

Remondi projekteerimine algas juba augustis, esimesele tööalale tulid piirded eelmisel esmaspäeval ja töö peaks valmis saama detsembris. "Jõuluks saame toa valgeks," lubas Eigi.