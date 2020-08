Vitsur: koroonakriisita võiks hinnalanguse üle rahulolu tunda

"Toiduainete 2,4 protsendi suurune kallinemine võrreldes möödunud aastaga ja 0,4 protsendi suurune kallinemine võrdluses selle aasta juuniga kinnitaks, et kõik on normaalne," tõdes presidendi majandusnõunik Heido Vitsur.

Vitsuri sõnul võiks tarbijahinnaindeksi (THI) üle üksnes rahulolu tunda, kui meil ei oleks tegu viirusest tingitud surutise, raskustega mitmetes tegevusvaldkondades majanduses ning enneolematult suure toetuspaketiga, vahendas BNS.

Tarbijahinnaindeks langes juulis võrreldes eelmise aasta sama kuuga 0,9 protsenti ning jäi juuniga võrreldes samale tasemele, enim mõjutas hindu mootorikütuse hinnalangus.

Ta lisas, et seisukohta, mille kohaselt on Eesti majandus päris heas tasakaalus, toetaks ka mootorikütuse hinnalanguse jõudmine THI-sse.

"Paraku teame me kõik, et päris nii see ei ole. Teame ka seda, et lõpmatuseni selline kuntslikult hoitud hea olukord kesta ei saa ja võib saabuda aeg, kus tarbimist praeguse tasakaalu punktis enam hoida ei õnnestu. Võib eeldada, et siis muutub ka THI dünaamika mõnevõrra teistsuguseks kui praegu," märkis Vitsur.