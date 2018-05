Võidupüha paraadi rivis on 1500 vormikandjat

Tänavu Tallinnas Lauluväljakul peetaval Võidupüha paraadil on rivis 1500 vormikandjat.

Tänavu leiavad Võidupüha paraad ja maakaitsepäev aset Tallinnas. Võidupüha tähistavad üritused saavad alguse 22. juunil. kui Lauluväljakul süüdatakse muinastuli, edastas Kaitseliidu pressiesindaja.

23. juuni hommikul asetatakse pärjas Vabadussõjas langenute mälestusehitisele kaitseväe kalmistul ning mälestustuli ja muinastuli ühendatakse võidutuleks, vahendas BNS.

Võidupüha paraad Lauluväljakul algab 23. juunil kell 11.

Võidupüha paraadi võtab vastu president Kersti Kaljulaid, paraadi juhatab Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili ning paraadi rivistab Kaitseliidu peastaabi ülem kolonel Ilmar Tamm.

Presidendi poolt maakondadesse saadetava võidutule toob paraadiplatsile Kaitseliidu Põhja maakaitseringkonna ülem kolonelleitnant Toomas Väli. Võidutule võtavad vastu igast maakonnast valitud kaitseliitlane, naiskodukaitsja, kodutütar ja noorkotkas.

Kaitseliidu 100 aastapäeva puhul on paraadil üles rivistatud üksused kõikidest Kaitseliidu malevatest. Kompanii suuruste üksustega on väljas Naiskodukaitse, Noored Kotkad ja Kodutütred. Lisaks on rühmaga esindatud valveüksus ja liputoimkondadega Kaitseliidu kool ning küberkaitseüksus. Eestist on rivis veel politsei- ja piirivalveameti rühm ning abipolitsei liputoimkond. Välisüksustest on paraadile oodata Taani, Läti, Leedu, USA, Poola ja Rootsi liputoimkondi ning Soome ja Suurbritannia rühmi.

Paraadi rivis on 1500 inimest.

Muusikat teevad Kaitseliidu ühendorkester, Kaitseliidu Pärnumaa maleva orkester, Kaitseliidu torupilliüksus, kaitseväe orkester ning Ühendkuningriigi orkester.

Maakaitsepäev algab Lauluväljakul kell 12. Kavas on näidislahingud ning üleval on Kaitseliidu, kaitseväe, päästeameti ning politsei- ja piirivalveameti näitused. Maakaitsepäeval on väljas ka ajaloolise soomusauto Estonia koopia.

Kell 15 antakse Jüriöö pargis võidutuli üle Harjumaa omavalitsustele ja Tallinna linnaosadele.